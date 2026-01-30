OM : Retour au calme, De Zerbi fixé enfin sur son sort !

Après le séisme provoqué par l’élimination de l’OM en Ligue des champions, les tensions baissent. Roberto De Zerbi est apparu le visage serein, presque apaissé, à Clairefontaine avec son groupe.

Mercato : De Zerbi fait son retour à l’OM

L’agitation qui régnait autour de l’Olympique de Marseille s’estompe ! L’humiliation subie à Bruges (3-0) avait suscité de vives tensions en interne. Outre le désaccord entre Medhi Benatia et une partie du vestiaire, l’entraîneur de l’OM semblait proche d’un départ.

Plusieurs gros médias français annonçaient des discussions en cours pour une rupture de son contrat à l’amiable. Son absence à Clairefontaine avait amplifié les spéculations d’un départ imminent. Mais Roberto De Zerbi a repris ses fonctions. Des images diffusées sur les réseaux sociaux avec ses joueurs dans le fief des Bleus.

Le groupe de l’OM s’y est momentanément installé afin de mieux préparer ses prochaines échéances, loin de l’effervescence phocéenne. Ce retour à la normale intervient après une phase de tension consécutive à l’élimination en Ligue des champions.

Aucune démission en vue à l’Olympique de Marseille

L’ambiance s’est visiblement apaisée à l’Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi s’est présenté le visage détendu, et le regard fixé sur le travail. Le technicien Italien prouve une nouvelle fois qu’il n’est pas du genre à fuir devant les tempêtes ou tout autre fiasco sportif.

Ce retour au calme permet au collectif de se focaliser pleinement sur le match de samedi contre le Paris FC. L’heure n’est donc plus aux règlements de comptes internes, mais à la mobilisation sportive. Le caoch et ses hommes ont visiblement tourné la page de la débâcle à Bruges.

Le flou se dissipe également concernant son futur proche. Mediaset le confirme, De Zerbi devrait conserver son poste au moins jusqu’au terme de la saison. Cette confirmation de stabilité apporte un soulagement nécessaire à Marseille pour la suite de la saison.

