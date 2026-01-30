INFO Mercato : OM bloque un départ, la décision tombe !

L’opération dégraissage s’accélère à l’OM en cette fin de mercato. Mais la direction phocéenne a décidé de retenir son milieu de terrain Arthur Vermeeren, courtisé en Turquie.

Mercato OM : Galatasaray est désormais fixé pour Arthur Vermeeren

L’aventure d’Arthur Vermeeren à l’Olympique de Marseille a basculé en ce début d’année 2026. Le jeune milieu de terrain belge est arrivé à l’OM l’été dernier avec le statut de recrue providentielle. Il a rapidement convaincu Roberto De Zerbi de l’intégrer dans son onze de départ.

Arthur Vermeeren, c’est un total de 16 rencontres disputées cette saison. Mais il a complètement perdu son statut de titulaire à l’OM ce mois de janvier. Cette situation fragile a rapidement alerté Galatasaray. Le club turc est particulièrement actif sur ce mercato hivernal, en signant Noa Lang et Yaser Asprilla. Les Stambouliotes ont à présent jeté leur sur le jeune belge. Ils espèrent le déloger de l’OM avant la fin du mercato.

L’Olympique de Marseille verrouille ses portes

Cette opération nécessitera un accord complexe. La direction de l’Olympique de Marseille devra d’abord accepter de résilier le prêt d’Arthur Vermeeren avant que le RB Leipzig l’envoie à Istanbul. Cette thèse semble d’ores et déjà vouée à l’échec. Car les dirigeants marseillais ont choisi de doucher les espoirs turcs.

Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, aucune négociation n’est en cours pour le joueur prêté par RB Leipzig. L’OM ne souhaitant pas se séparer de son numéro 18 en cours de saison. Le club entraîné par De Zerbi compte sur lui en dépit des récentes arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Arthur Vermeeren devrait donc passer la seconde partie de saison à Marseille.

