Mercato OM : Angel Gomes discute avec un club inattendu

Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OM pourrait se débarrasser d’Angel Gomes. Un nouveau prétendant, pour le moins inattendu, se signale pour son transfert.

La fin du mercato hivernal est particulièrement mouvementée à l’Olympique de Marseille. Tous les regards sont actuellement braqués sur la stabilité du banc de touche. Roberto De Zerbi a démenti les rumeurs d’une démission à l’’OM. Sa détermination reste intacte malgré l’élimination en Ligue des champions.

Dans le même temps, la direction phocéenne s’efforce en coulisse pour exfiltrer quelques joueurs. Neal Maupay a rejoint le FC Séville, tandis que Darryl Bakola et Ulisses Garcia se dirigent vers Sassuolo. Et un autre départ se prépare à l’OM : celui d’Angel Gomes. L’international anglais traverse actuellement une période compliqué à Marseille.

Il a perdu son statut de titulaire sous les ordres de De Zerbi malgré ses 20 rencontres disputés cette saison. La direction de l’OM ne serait pas l’idée de la vendre dès cet hiver. Sa situation fragile a alors rapidement alerté ses prétendants.

Maccabi Haïfa négocie pour son transfert

Wolverhampton et Galatasaray semblaient jusqu’ici tenir la corde pour Angel Gomes. Mais une destination totalement imprévue vient d’émerger. L’insider Fabrice Romain rapporte que le Maccabi Haïfa a entamé des discussions avec le milieu de terrain formé à Manchester United.

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est-il réceptif aux avances du club israélien ? Cette information reste pour le moment à prendre avec prudence. Car Angel Gomes n’a jamais écarté l’idée d’un retour en Premier League.

