PSG : Une pluie de mauvaises nouvelles avant Strasbourg

Le PSG se déplace à Strasbourg ce dimanche avec le moral en berne et un effectif fragilisé. Entre blessures et incertitudes, Luis Enrique doit jongler pour reprendre la tête du championnat.

PSG : Un effectif parisien décimé avant Strasbourg

Après une nouvelle désillusion européenne contre Newcastle, le PSG n’a guère de répit. Khvicha Kvaratskhelia sera absent pour environ dix jours suite à une entorse de la cheville droite, tandis que Quentin Ndjantou, de retour à l’entraînement, reste très probablement forfait. Ces absences s’ajoutent à un calendrier chargé : huitième match de l’année civile et toujours la pression de conserver la première place en Ligue 1.

Lire aussi : Le point du PSG sur la blessure de Khvicha Kvaratskhelia !

À voir

Mercato OL : Lyon accélère pour un nouveau buteur !

Luis Enrique voit son banc se réduire comme peau de chagrin. Lee Kang-in et Fabian Ruiz restent incertains. Le Sud-Coréen peine à retrouver son rythme, et l’Espagnol, gêné au genou, n’a pas participé au match contre Newcastle. Avec ces pièces manquantes, l’entraîneur espagnol devra composer un onze de départ remanié, capable de tenir tête à une équipe strasbourgeoise revigorée.

Strasbourg en confiance malgré les absences

Côté alsacien, le moral est au beau fixe. Depuis l’arrivée de Gary O’Neil, Strasbourg a remporté trois victoires consécutives, prouvant que le Racing peut créer la surprise face aux géants parisiens. Toutefois, l’équipe locale devra se passer de Valentin Barco, suspendu, et de Maxi Oyedele, gêné aux adducteurs.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un roc français

Kendry Paez, rappelé par Chelsea, ne sera pas disponible, et deux autres joueurs restent incertains : Emmanuel Emegha, de retour après une longue blessure, et Mathis Amougou, touché à la cheville en Coupe de France. Malgré ces contraintes, les Alsaciens voient dans ce choc une opportunité de confirmer leur bonne dynamique et d’entraver le Paris SG dans sa quête de domination nationale.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Un transfert surprise acté en coulisses

À voir

Mercato Stade Rennais : Un nouvel attaquant à 17 M€ en approche

Mercato : Après Dro, Ayyoub Bouaddi prêt à signer au Paris SG ?

PSG Mercato : L’Atlético change ses plans pour Kang-In Lee !