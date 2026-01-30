Mercato : Après Dro, Ayyoub Bouaddi prêt à signer au PSG ?

Quelques jours après avoir enregistré la signature de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, le PSG jetterait désormais son dévolu sur Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain évoluant au LOSC.

Mercato : Ayyoub Bouaddi, priorité du PSG pour l’été

Après Dro Fernandez, qui a signé jusqu’en juin 2030 dans le cadre d’un transfert à 8 millions d’euros, le PSG est bien déterminé à poursuivre sa nouvelle politique basée sur le recrutement de jeunes talents prometteurs. À trois jours de la fermeture du mercato hivernal, Luis Campos prépare déjà le marché de l’été avec en ligne de mire la signature du joyau lillois Ayyoub Bouaddi.

D’après les informations relayées ce vendredi soir par Foot Mercato, le conseiller sportif du club de la capitale serait prêt à revenir à la charge dans ce dossier pour cet été. Le joueur de 18 ans, déjà titulaire avec le LOSC, envisageant un départ à la fin de la saison.

« Selon nos informations, du côté du joueur, un départ semble inévitable en fin de saison. L’idée est de profiter de l’été pour passer un nouveau palier dans sa très jeune carrière. Et au niveau des prétendants, le PSG reste déterminé à se l’offrir. Si le club était à l’affût cet hiver, au sein du club de la capitale, on souhaitait surtout en faire la priorité pour cet été.

Et les dirigeants n’ont pas zappé cet objectif puisqu’ils comptent bien le recruter pour venir renforcer le milieu de Luis Enrique », explique le portail sportif, qui ajoute toutefois que le Paris SG n’est pas seul sur ce coup.

Le Paris SG à la lutte avec Arsenal pour Ayyoub Bouaddi

Le Paris Saint-Germain continue de lorgner sur Ayyoub Bouaddi et devrait revenir à la charge pour la pépite du LOSC en été, mais le club parisien n’est pas le seul sur ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain ne lâche pas le prometteur international espoir français, Luis Campos va devoir composer avec la concurrence d’Arsenal.

« La concurrence sera rude sur ce dossier, avec notamment les Gunners, qui semblent être le club le plus sérieux pour venir titiller le PSG. Du côté du LOSC, on attend évidemment une belle somme pour céder son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2029 désormais », rapporte Foot Mercato. Pour l’entourage d’Ayyoub Bouaddi, un départ en été est perçu comme inévitable.

