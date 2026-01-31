Le PSG tient le renfort idéal, Campos a validé

Le PSG, après des années de quête sans succès en Ligue des Champions, semble avoir trouvé la clé de son succès européen. Luis Campos a fini par trouver l’homme de la situation : Luis Enrique est l’homme capable de transformer la capitale en véritable empire du football.

PSG : Un recrutement minutieux pensé pour la victoire

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG en 2011, le club n’a cessé de chercher la formule gagnante pour conquérir l’Europe. Multiplication des stars, recruteurs et entraîneurs prestigieux : le PSG n’a jamais ménagé ses efforts. Mais malgré ces moyens colossaux, la Ligue des Champions a longtemps semblé hors de portée, avec des désillusions mémorables, comme la remontada contre Barcelone en 2017 ou la défaite face à Manchester United en 2019.

C’est dans ce contexte exigeant que Luis Campos, directeur sportif du club, après plusieurs expériences avec différents entraîneurs, a fini par identifier le profil idéal. Selon ses propres mots, « en dix minutes, il a dit ce que nous voulions entendre », a-t-il révélé à Marca, parlant de Luis Enrique. Une rencontre décisive qui allait changer la trajectoire du club parisien.

Luis Enrique, l’homme de la situation

L’été 2023 restera gravé dans l’histoire du PSG. Luis Campos raconte : « Après cette réunion, j’ai appelé Nasser et je lui ai dit : “Monsieur le Président, c’est lui qu’il nous faut.” En deux jours, c’était fait. » Le directeur sportif portugais n’a pas caché son enthousiasme : l’énergie et la volonté de victoire dégagées par Luis Enrique ont convaincu tout le club.

Ce choix audacieux a rapidement porté ses fruits. Sous la houlette d’Enrique, le Paris SG a enfin franchi un cap et décroché son premier sacre européen en 2025. Le recrutement n’était pas seulement stratégique, il incarnait un projet ambitieux et cohérent, plaçant enfin Paris sur la carte des grands d’Europe.

Une vision claire et un projet cohérent

Pour Campos, le succès ne tient pas seulement à la technique ou aux stars : « C’est lui qu’il nous faut. » Ces mots traduisent une conviction profonde que seule une vision claire et partagée pouvait permettre au PSG de sortir de l’éternelle frustration continentale.

Aujourd’hui, le club parisien peut se targuer d’avoir trouvé son entraîneur idéal, capable de marier exigence tactique et esprit de conquête. Un mariage parfait entre ambition et savoir-faire qui a, enfin, offert à la capitale ce titre européen tant attendu depuis quatorze ans.

