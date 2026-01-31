Mercato OL : Un cadre veut claquer la porte

Un jeune roc veut quitter le navire pendant ce mercato hivernal. La direction de l’OL est ouverte à son transfert.

Mercato OL : Ruben Kluivert déjà sur le départ ?

Arrivé seulement l’été dernier à l’Olympique Lyonnais, Ruben Kluivert pourrait déjà faire ses valises. Le défenseur néerlandais, de plus en plus installé dans le dispositif de Paulo Fonseca, suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens et l’OL ne s’oppose pas à un possible départ.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le solide rempart batave a tapé dans l’œil sur le Vieux Continent après ses 15 apparitions toutes compétitions confondues, ponctuées de deux buts sous le maillot lyonnais.

Des performances qui ont fait grimper sa cote en quelques mois seulement. « En cette fin de marché hivernal, Ruben Kluivert pourrait quitter le club car il suscite de l’intérêt. Lyon est au courant de cette possibilité et, en conséquence, regarde le profil de défenseurs centraux. », indique la source.

En interne, le club rhodanien aurait anticipé cette éventualité. Des pistes seraient déjà à l’étude pour lui trouver un successeur, avec notamment le nom du jeune Parisien Noham Kamara qui circule. Toutefois, Lyon ne compte pas brader son défenseur de 21 ans et attend une offre suffisamment convaincante avant d’ouvrir la porte à un transfert.

