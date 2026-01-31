Mercato OL : Lyon accélère pour un nouveau buteur !

L’OL ne veut laisser aucune place à l’improvisation sur le mercato. En quête d’efficacité offensive pour viser haut en Ligue 1 et en Ligue Europa, le club rhodanien active plusieurs dossiers brûlants.

Mercato OL : Lyon veut muscler son attaque pour le sprint final

L’hiver lyonnais ne sera pas glacial sur le marché des transferts. Avec le départ de Martin Satriano à Getafe, une brèche s’est ouverte dans le secteur offensif, et l’OL entend la combler rapidement. La deuxième partie de saison s’annonce dense, entre la lutte pour le podium et une Ligue Europa abordée avec ambition après une phase de championnat maîtrisée.

Lire aussi : Mercato : Un attaquant de Lyon tout proche d’un club de Ligue 2

À voir

OM : Sous pression, De Zerbi reçoit un soutien inattendu !

Dans ce contexte, les dirigeants lyonnais multiplient les pistes crédibles. L’objectif est clair : offrir à l’effectif un buteur capable d’apporter immédiatement, sans bouleverser les équilibres. À Décines, on ne parle pas de pari, mais de rendement.

Yaremchuk ou Dallinga : deux profils, une urgence

Le nom de Roman Yaremchuk circule avec insistance, d’après Foot Mercato. À 30 ans, l’attaquant de l’Olympiakos coche plusieurs cases : expérience, impact physique et sens du but. Un prêt avec option d’achat estimée à 4 M€ est à l’étude, preuve que les négociations avancent dans un climat constructif.

Lire aussi : Mercato : La signature d’un jeune buteur à Lyon s’accélère

Autre piste sérieuse : Thijs Dallinga. L’ancien Toulousain, aujourd’hui à Bologne, a perdu de sa superbe mais conserve une cote certaine. Séduit par un retour en Ligue 1, le Néerlandais attire aussi l’attention en Espagne et en Allemagne. À Lyon, le mercato s’accélère… et le chrono tourne.

Lire aussi sur l’OL :

Le message menaçant d’Endrick aux adversaires de Lyon

À voir

ASSE Mercato : Encore des mouvements en vue à Saint-Étienne !

Mercato : Prolongation à Lyon, la réponse d’Endrick tombe

Mercato : Le Bayer Leverkusen gâche les plans de Lyon au PSG