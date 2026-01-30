Mercato OL : Prolongation à Lyon, la réponse d’Endrick tombe

Prêté à l’OL par le Real Madrid, Endrick est-il enclin à prolonger son aventure à Lyon ? Sa première réponse est tombée.

OL Mercato : Fonseca demande la prolongation du prêt d’Endrick

L’OL a pu obtenir le prêt d’Endrick pour une durée de six mois, soit jusqu’à fin juin 2026. De plus, son contrat n’est pas accompagné d’une option d’achat. En d’autres termes, il doit retourner au Real Madrid à l’issue de la saison 2025-2026. Mais après ses trois premiers matchs avec l’équipe de Lyon, Paulo Fonseca envisage de garder l’attaquant de 19 ans, pour la saison 2026-2027.

Selon les médias brésiliens, il aurait déjà demandé à la direction de l’Olympique Lyonnais d’entamer immédiatement les négociations avec le Real Madrid, pour la prolongation du prêt d’Endrick.

Endrick ne sait pas encore s’il va rester ou pas à Lyon

Cependant, la demande de l’entraîneur des Gones à très peu de chances d’aboutir, car le nouveau coach des Merengues, Alvaro Arbeloa, a bien l’intention de récupérer la pépite brésilienne dès la fin de son prêt initial. Un prêt validé par son prédécesseur, Xabi Alonso.

Interrogé sur la possibilité de rempiler à l’OL pour une saison pleine, le joueur appartenant au Real Madrid jusqu’en 2030 est resté évasif sur son avenir. « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas », a-t-il répondu dans un entretien avec L’Équipe. « Personne ne sait déjà ce qu’il va advenir demain », a-t-il poursuivi.

Le buteur brésilien se sent déjà bien à l’Olympique Lyonnais

Il faut rappeler qu’Endrick a déjà marqué 4 buts et délivré une passe décisive, en 3 matchs sous le maillot lyonnais. Et il avoue se sentir déjà bien à Lyon où il a débarqué en décembre dernier.

« Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. […]. Le fait que les dirigeants me donnent leur parole […], j’ai ressenti leur confiance. J’ai trouvé ici une équipe vraiment très unie, c’est très important », a-t-il souligné.

