Mercato OM : Mehdi Benatia négocie un deal en Allemagne

À l’approche de la clôture du mercato hivernal, l’OM va dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs indésirables pourraient plier bagage, dont certains déjà courtisés à l’étranger.

Mercato OM : Opération dégraissage à Marseille

Ça chauffe à l’OM en cette fin de mercato hivernal. Des mouvements sont attendus à Marseille dans le sens des départs. Pas de place pour les indésirables. Roberto De Zerbi veut compter sur des joueurs en pleine forme pour la seconde partie de la saison. Après l’élimination en Ligue des Champions, les Olympiens doivent se concentrer sur la Coupe de France et la Ligue 1 pour ne pas faire une saison blanche.

Certains joueurs vont quitter le navire dans les prochains jours. Le jeune Darryl Bakola, frustré par son temps de jeu limité, serait en route pour Sassuolo, tout comme Ulisses Garcia, également ciblé par le club italien.

Mais la liste ne s’arrête pas là. Arthur Vermeeren pourrait lui aussi tenter de se relancer loin de la Canebière. Ce dernier appartient au RB Leipzig. Le milieu international belge figure sur les tablettes de Galatasaray.

L’opération envisagée passerait par une rupture du prêt du joueur de 20 ans, avant un transfert définitif vers Galatasaray. Le RB Leipzig aurait donné son feu vert. Arrivé à l’OM l’été dernier, le natif de Lierre a disputé 11 matchs de Ligue 1 et 5 rencontres de Ligue des champions, délivrant une passe décisive.

