Mercato OM : Nouvel accord imminent pour Darryl Bakola !

La fin de mercato hivernal est très agitée à l’OM. Alors que Roberto De Zerbi est de retour, le jeune Darryl Bakola devrait faire ses valises. Sassuolo est en passe de finaliser son transfert.

Mercato : Sassuolo en pole pour Darryl Bakola, l’OM proche de craquer

Le dénouement est proche pour Darryl Bakola ! Le jeune milieu de terrain refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2027 avec l’Olympique de Marseille. Cette posture est peu appréciée par la direction de l’OM. Cette dernière l’a immédiatement mis en vente en cette fin de mercato.

Divers clubs européens, Chelsea, Arsenal, Dortmund ou encre le RC Strasbourg se sont positionnés pour l’avoir. Mais Darryl Bakola se dirige vers une destination inattendue. Comme son ancien acolyte Robinio Vaz transféré à l’AS Rome, il est lui aussi proche de rebondir de l’autre côté des Alpes.

Des discussions sont en cours entre l’OM et Sassuolo pour un transfert sec. Le journaliste Sacha Tavolieri indique que le club italien est disposé à mettre 12 millions d’euros pour s’attacher les services de Darryl Bakola. Cette rentrée d’argent ne laisse pas insensible un OM en quête de liquidité.

Il ne fera pas le voyage tout seul

Les négociations sont encore pour un accord total. Notons que Darryl Bakola ne fera pas le voyage seul vers Sassuolo. Un autre joueur de l’OM est proche de rejoindre le club Italien. Il est question du défenseur Ulisses Garcia. Un accord aurait déjà été scellé entre les deux écurie pour son prêt avec option d’achat fixée à 3 millions d’euros.

L’actuel onzième de Serie A semble bien déterminé à faire son marché à l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. Cette double opération permettrait aussi au club dirigé par Pablo Longoria de réduire sa masse salariale en cette ligne droite du mercato.

