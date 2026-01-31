Mercato FC Nantes : Une annonce incroyable tombe au FCN

Un grand changement pourrait avoir lieu au sein de la direction du FC Nantes dans les prochains mois. Le patron du club, Waldemar Kita envisage de déposer le tablier.

Mercato FC Nantes : La fin de l’ère Kita approche

Le FC Nantes s’apprête à tourner une page. Celle de Waldemar Kita. Président contesté, le dirigeant franco-polonais vit peut-être ses derniers mois à la tête des Canaris. L’information, révélée par RMC Sport, s’appuie sur une confidence faite en interne. Lors d’une réunion avec ses salariés, Waldemar Kita a reconnu traverser possiblement l’une de ses dernières saisons au club.

Le dirigeant nantais a perdu la confiance d’une large partie du public de la Beaujoire. L’ambiance n’est plus bonne sur les bords de l’Erdre. Résultats sportifs irréguliers, colère persistante des tribunes, tout devient compliqué. Waldemar Kita a posé ses valises en 2007. Le Polonais a permis au club de retrouver sa gloire d’antan. Les Jaunes et Verts ont fait leur retour dans l’élite en 2013.

Depuis, son mandat s’est surtout distingué par une instabilité chronique : entraîneurs souvent remplacés, relations conflictuelles avec la presse, rupture avec une partie du public. Dernièrement, l’hypothèse d’une vente du club a été évoquée, sans aboutir. Waldemar Kita a décidé de passer la main.

