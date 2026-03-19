‎PSG-Liverpool : Les Reds lancent déjà parfaitement le choc

‎Le PSG se prépare à un quart de finale prometteur contre Liverpool en Ligue des Champions, après que les Reds aient écrasé Galatasaray 4-0 lors du match retour des huitièmes de finale. Entre revanche potentielle et affirmation de force, le duel s’annonce électrique.

‎Liverpool retrouve son rythme avec éclat

‎Après une première manche compliquée en Turquie (défaite 1-0), Liverpool a montré toute sa puissance sur la pelouse d’Anfield. Les Reds n’ont laissé aucune chance à Galatasaray, infligeant un 4-0 qui rappelle que la Ligue des Champions n’est jamais une promenade de santé pour leurs adversaires. Arne Slot, l’entraîneur des Reds, n’a pas caché sa satisfaction : « Nous avons livré un match parfait, et nos joueurs ont montré qu’ils pouvaient renverser n’importe quel scénario », a-t-il déclaré à TNT Sports.

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‎Ce succès massif permet aux Anglais de se projeter sereinement sur le prochain défi : affronter le Paris SG, leur bourreau de la saison passée. La démonstration face à Galatasaray envoie un message clair : Liverpool n’est pas là pour revivre la désillusion d’hier. La cohésion et la discipline tactique affichées augurent un affrontement passionnant à venir.

‎PSG-Liverpool : Pas de revanche pour Hugo Ekitike, mais un défi excitant

‎L’ancien joueur du Paris SG, Hugo Ekitike, s’apprête à retrouver ses anciens coéquipiers sous un nouveau maillot. Interrogé par Canal+, il a tenu à calmer les ardeurs : « Non, je fais mon boulot, je joue dans mon équipe, c’est un environnement différent, mais c’est bien de les retrouver. Je me concentre sur Liverpool », a-t-il expliqué. Pour lui, le succès passera par la solidarité et le travail collectif : « Montrer de la cohésion, travailler en équipe, être solidaire… c’est ça qui fera la différence ».

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Dominik Szoboszlai, autre figure clé des Reds, a également analysé le PSG avec lucidité : « Ils sont toujours très forts, mais nous avons montré aujourd’hui que nous pouvions rivaliser avec n’importe qui », a-t-il assuré. Liverpool aborde donc ce quart de finale avec confiance et respect, prêt à transformer la mémoire douloureuse de l’an dernier en une nouvelle page glorieuse.

‎Le PSG, grand favori sur le papier, n’aura pas la tâche facile. Liverpool arrive avec l’élan et la détermination d’une équipe qui veut s’imposer. La confrontation promet de mêler intensité, tactique et émotion, et pourrait bien redistribuer les cartes de la compétition.

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