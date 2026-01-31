Mercato OM : Rebondissement pour Himad Abdelli

L’OM va passer à l’attaque pour Himad Abdelli. Du côté d’Angers, on s’attend à recevoir une offre et boucler le deal dès ce lundi, dernier jour du mercato hivernal.

Mercato OM : Himad Abdelli attendu à Marseille lundi ?

Le bras de fer entre Himad Abdelli et Angers SCO touche-t-il à sa fin ? En cette toute fin de mercato hivernal, les Angevins attendent un coup de fil du club phocéen. Mis à l’écart du groupe professionnel depuis plusieurs semaines, Abdelli avait notamment refusé de disputer la rencontre face à l’OM en Ligue 1, le 17 janvier dernier.

Une attitude confirmée par son entraîneur, Alexandre Dujeux, qui évoquait alors au micro de L1+ une « réticence à jouer » contre Marseille. Séduit par l’intérêt marseillais, Abdelli souhaite rejoindre l’OM dès ce mois de janvier. De son côté, Angers ne veut pas brader son joueur, mais une issue rapide reste possible dans les prochains jours.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, la direction angevine est désormais à l’écoute et attend un appel de ses homologues marseillais ce lundi. Le club de l’Anjou semble d’ailleurs avoir trouvé la solution. L’arrivée récente de Branco van de Boomen avait pour but de pallier le départ programmé de son international algérien, dont le contrat expire en juin 2026.

Le Fennec pourrait finalement quitter le SCO avant la fin de ce mercato. Reste à s’entendre sur le prix : estimé à 7 M€ par Transfermarkt, Abdelli pourrait néanmoins être cédé pour une somme comprise entre 3 et 4 M€, selon plusieurs sources.

