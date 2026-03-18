Mercato OM : la décision tombe, il va quitter Marseille  

La direction de l’OM tranche pour l’avenir d’une recrue estivale. Le joueur va quitter Marseille à la fin de cette saison.

Mercato OM : C’est scellé pour Benjamin Pavard

L’OM ne conservera pas Benjamin Pavard. L’international tricolore a été envoyé en prêt à Marseille par l’Inter Milan l’été dernier. Mais il quittera la cité phocéenne dès la fin de la saison. Le club a tranché : l’option d’achat de 15 millions d’euros ne sera pas levée. En raison des performances moins solides de l’ancien Bavarois, les dirigeants marseillais ont décidé de ne pas prendre le risque de le garder.

Pourtant, son arrivée à Marseille l’été dernier était bien accueillie. Champion du monde 2018, fort d’un statut de pilier à l’Inter, Pavard devait être le patron de la défense. Malheureusement, la réalité du terrain fut tout autre. Le joueur de 30 ans n’a pas su convaincre sous le maillot olympien. Ses quelques coups d’éclat n’ont pas suffi à oublier ses failles.

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Selon La Gazzetta dello Sport, l’aventure marseillaise s’arrêtera dans quelques mois pour celui qui devait diriger la ligne offensive de l’équipe de Habib Beye. Il va faire son retour à Milan. Mais il n’est non plus en odeur de sainteté au sein de cette formation italienne. Avec ses 5 millions d’euros de salaire annuel net, le défenseur pèse sur les finances des Nerazzurri.

Ces derniers ne comptent plus sur lui et souhaitent s’en séparer. Des prétendants se positionnent pur le recruter. Dortmund apprécie son profil. L’Arabie Saoudite prépare des offres lucratives pour attirer le roc français. Plusieurs clubs italiens de premier rang surveillent également l’évolution du dossier.

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