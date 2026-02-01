Mercato OM : Le successeur de Roberto De Zerbi déjà annoncé

Roberto De Zerbi, fragilisé après l’élimination de l’OM en Ligue des Champions, voit son avenir à Marseille déjà scruté par la presse et les supporters. Pendant ce temps, un successeur potentiel serait déjà identifié…

Mercato OM : Une période délicate pour De Zerbi

La défaite cinglante de l’Olympique de Marseille face au Club Brugge (3-0) a laissé des traces. Roberto De Zerbi, arrivé à l’OM en 2024, semblait relancer l’enthousiasme autour du club après plusieurs saisons agitées sur le banc phocéen. Mais ce revers européen a provoqué des interrogations sur la stabilité de son poste.

Malgré les rumeurs, l’Italien a tenu à clarifier sa position lors de sa dernière conférence de presse : « La question n’est pas de savoir si j’ai pensé à partir ou non. J’ai fortement voulu rejoindre l’OM, c’est ma deuxième saison ici. Je suis encore là, voilà la vérité. Après beaucoup de choses sont écrites, rapportées… Maintenant, on repart ». Une réponse posée, mais qui n’efface pas les inquiétudes dans certaines coulisses du club.

Des tensions persistantes en coulisses

Même si De Zerbi se montre confiant, la direction marseillaise n’écarte pas complètement l’idée d’un changement. Selon RMC Sport, une séparation a bien été envisagée au lendemain de l’élimination en Ligue des Champions. Les dirigeants veulent anticiper un scénario délicat, conscient que la patience des supporters pourrait rapidement s’émousser si les résultats ne suivent pas.

À Marseille, la vigilance est de mise. Les discussions internes semblent tourner autour d’une éventuelle « porte de sortie » pour l’entraîneur, tout en préparant un plan B qui pourrait rassurer l’institution et le public. L’humour noir de certains consultants pourrait même résumer la situation : à l’OM, le banc n’a jamais été un siège très confortable.

Stefano Pioli, l’alternative italienne de l’OM ?

Et si l’OM avait déjà trouvé son futur entraîneur ? D’après Radio Radio, le nom de Stefano Pioli circule dans les couloirs de la Canebière. Libre depuis son départ de la Fiorentina en novembre dernier, l’ancien technicien milanais aurait le profil idéal pour séduire Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Pour l’heure, cette piste reste en suspens. Mais en cas de nouvel échec, notamment en Coupe de France, Pioli pourrait très vite redevenir l’option privilégiée. À Marseille, la patience a ses limites, et les plans de secours se préparent en silence, comme un suspense digne des meilleures séries italiennes… footballistique, évidemment.

