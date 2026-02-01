Mercato OM : Benatia craque, accord imminent pour Abdelli !

Après plusieurs semaines de négociations, les positions se rapprochent entre l’OM et Angers SCO pour le transfert d’Himad Abdelli, plus proche que jamais de rejoindre le groupe de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Benatia accepte de payer pour Himad Abdelli

À un jour de la fermeture du mercato hivernal, le dossier Himad Abdelli s’accélère. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille et leurs homologues d’Angers SCO avancent dans leurs négociations pour finaliser le transfert du meneur de jeu algérien. À six mois de la fin de son contrat, le joueur de 26 ans a déjà donné son accord pour rejoindre l’équipe de Roberto De Zerbi cet hiver, mais attend avec impatience que les deux clubs trouvent un terrain d’entente.

Ces derniers jours, ce n’était toujours pas le cas, mais après avoir finalisé les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, les dirigeants de l’OM ont bien l’intention d’offrir à Roberto De Zerbi le milieu de terrain angevin. À en croire les informations de L’Équipe ce dimanche, les positions des deux clubs se sont grandement rapprochées. Le départ de Darryl Bakola à Sassuolo pour 12 millions d’euros bonus compris ainsi que celui d’Ulisses Garcia, également dans le club italien en prêt avec une option d’achat à 4 millions d’euros, ont permis à l’OM d’avancer avec plus de latitude sur le cas Himad Abdelli.

« L’OM s’est rapproché des exigences du SCO, soucieux de ne pas brader son milieu à cinq mois de la fin de son contrat », écrit le quotidien national dans son édition du jour. Après avoir essuyé un refus catégorique du SCOA pour Abdelli, l’OM a fait un effort pour parvenir à un accord et finaliser dans les temps le transfert du natif de Montivilliers.

Le montant du transfert n’a pas encore filtré pour l’instant, mais il devrait à priori se trouver entre 2 et 4 millions d’euros. Une somme raisonnable pour un joueur en fin de contrat, mais qui vaut la peine aux yeux de la direction marseillaise. Medhi Benatia et Pablo Longoria, en accord avec Roberto De Zerbi, estiment qu’ils n’ont pas suffisamment de joueurs au profil technique dans l’entrejeu.

Himad Abdelli doit donc combler ce manque même s’il faudra certainement se montrer patient avec le capitaine d’Angers, en manque de rythme puisqu’il n’a pas joué en Ligue 1 depuis son retour de la CAN en raison de l’imminence de son départ.

