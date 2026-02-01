Mercato OM : Une recrue surprise débarque en urgence !

En pleine tempête sportive et institutionnelle, l’OM refuse de céder à la panique. À la veille de la fermeture du mercato, le club phocéen prépare un coup inattendu venu de Belgique.

L’OM, un volcan prêt à entrer en éruption

À Marseille, les semaines se suivent mais ne se ressemblent jamais vraiment. Celle-ci ressemble pourtant à un condensé de tout ce que le club sait produire de plus brûlant : élimination européenne prématurée, résultats en dents de scie en championnat et climat interne devenu irrespirable. Le nul concédé face au Paris FC (2-2) n’a rien apaisé, malgré quelques séquences prometteuses sur le terrain.

Lire aussi : Mercato : Longoria fait une annonce forte pour De Zerbi !

En coulisses, la situation est tout aussi électrique. Les états d’âme de Roberto De Zerbi, évoquant l’hypothèse d’un départ, ont secoué la Commanderie. Les tensions observées entre cadres du vestiaire, Arthur Vermeeren et Geoffrey Kondogbia en tête, traduisent un malaise profond. À Marseille, quand le jeu vacille, le reste suit souvent.

Longoria et Benatia refusent de subir

Pourtant, dans ce chaos apparent, la direction olympienne continue d’avancer. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait le choix de l’action plutôt que de la résignation. Le dossier Himad Abdelli reste ouvert, même si le chrono du mercato s’affole et que chaque minute compte désormais double.

À voir

FC Nantes : Chelsea formule une offre dingue pour Tylel Tati

Lire aussi : Mercato : Abdelli ! Marseille propose un incroyable deal à Angers

Déjà actif avec les arrivées récentes de Timber et Nwaneri, l’OM prouve qu’il n’a pas renoncé à ses ambitions. Le message est clair : malgré la pression populaire et médiatique, Marseille veut renforcer son effectif jusqu’à la dernière seconde, quitte à surprendre tout le monde.

Mercato OM : Tochukwu Nnadi, le pari discret venu de Belgique

C’est dans cette logique qu’intervient la dernière manœuvre, révélée par Foot Mercato. L’Olympique de Marseille a trouvé un accord total avec Zulte Waregem pour le transfert de Tochukwu Nnadi. Un dossier bouclé dans le plus grand secret, loin des projecteurs braqués sur d’autres priorités. Peu connu du grand public, le milieu de terrain se distingue par son volume de jeu, son impact physique et sa capacité à se projeter vers l’avant.

Un profil travailleur, presque brut, qui correspond à la philosophie actuelle du recrutement marseillais : anticiper, miser sur la progression et injecter de l’énergie neuve. Attendu dès lundi à Marseille, Nnadi pourrait incarner cette étincelle inattendue dont l’Olympique de Marseille a tant besoin. Dans la cité phocéenne, même au cœur de la tourmente, le mercato n’est jamais totalement terminé.

Lire aussi sur l’OM :

Crise à l’OM : Un joueur sort du silence pour De Zerbi

À voir

Mercato PSG : Luis Campos sur un jeune crack à 55 M€ !

Mercato OM : Le successeur de Roberto De Zerbi déjà annoncé

Paris FC-OM : « C’est grave », De Zerbi tacle Rulli après sa nouvelle bourde