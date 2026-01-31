ASSE Mercato : Encore des mouvements en vue à Saint-Étienne !

À l’approche de la clôture du mercato hivernal, l’ASSE n’a pas rangé ses dossiers. Si les arrivées ont animé le Forez, les départs pourraient encore redessiner l’effectif dans les prochaines heures.

Mercato ASSE : Un hiver toujours en ébullition à Saint-Etienne

Très active ces derniers jours, l’ASSE a frappé fort sur le marché des arrivées avec l’officialisation d’Abdoulaye Kanté et l’arrivée imminente de Marten-Chris Paalberg. Des renforts ciblés, pensés pour densifier un effectif en quête de constance et nourrir les ambitions de remontée.

Mais à Saint-Étienne, le mercato n’est jamais à sens unique. En coulisses, les dirigeants poursuivent leurs réflexions afin d’ajuster l’effectif, avec une attention particulière portée à l’équilibre du groupe et au temps de jeu des jeunes éléments.

Gadegbeku et N’Guessan, deux avenirs en suspens

Après les départs déjà actés d’Yvann Maçon, Maedine Makhloufi et Dylan Batubinsika, deux autres noms alimentent les discussions : Luan Gadegbeku et Djylian N’Guessan. Selon Envertcontretous, un prêt du premier serait envisagé pour favoriser sa progression, tandis que le club resterait à l’écoute d’offres pour le second.

L’arrivée de Kanté réduit mécaniquement les perspectives de Gadegbeku, quand N’Guessan, cantonné à 12 minutes en Ligue 2, voit sa situation se figer, sa prolongation restant au point mort. À Saint-Étienne, le mercato avance comme un match serré : chaque décision peut faire basculer la rencontre.

