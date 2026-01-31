ASSE : Reims et le Red Star laissent les Verts à distance

Le Stade de Reims et le Red Star ont conforté leur avance sur l’ASSE, en prenant de précieux points en ouverture de la 21e journée de Ligue 2.

Avant ASSE-USBCO, Reims se hisse à la 2e place

L’ASSE est toujours 5e au classement de la Ligue 2, après les 6 premiers matchs de la journée, disputés vendredi soir. Les Verts affronteront l’US Boulogne CO à Geoffroy-Guichard, ce samedi (20h), en clôture de la 21e journée. Entretemps, le Stade de Reims a creusé l’écart avec les Verts grâce à sa victoire à Clermont (1-0). Les Rémois se sont hissés à la 2e place, avec désormais 4 points d’avance sur les Stéphanois.

Le Red Star met Saint-Etienne à 3 points !

Quant au Red Star, il a pris un précieux point contre Rodez AF (1-1) au stade Paul-Lignon. Le club de la capitale est désormais 3e, avec 3 points de plus que l’AS Saint-Etienne, qui compte 34 points provisoirement.

Derrière, Pau FC (31 points) et Montpellier HSC (32 points) se sont rapprochés du Top 5, à la suite de leur victoire respective sur le Stade Lavallois à Laval (1-0) et l’EA Guingamp (3-1).

Dunkerque en embuscade, l’ASSE sous pression avant Boulogne

L’équipe d’Eirik Horneland doit donc gagner son match contre Boulogne-sur-Mer, pour rester dans la course pour la montée en Ligue 1. En cas de victoire, l’ASSE remontera la 4e place. Elle pourrait même profiter d’une éventuelle défaite ou un nul du Mans FC (35 points) contre le leader à Troyes, pour se hisser sur le podium d’où elle a été éjectée à l’issue de la 20e journée.

En revanche, un match nul ou une défaite des Verts pourrait profiter à l’USL Dunkerque, actuel 6e avec 33 points. Cependant, les Stéphanois seront situés sur leur position, avant leur entrée en lice dans la soirée, étant donné que le club nordiste reçoit le FC Annecy cet après-midi, tout comme ESTAC-Mans prévu à partir de 14h.

Dans tous les cas, l’AS Saint-Etienne est sous pression, depuis qu’elle a glissé à la 5e place et que son entraîneur a rendu sa démission. Pour rappel, Philippe Montanier doit remplacer Eirik Horneland sur le banc de l’AS Saint-Etienne, après le match contre l’USBCO, sauf revirement extraordinaire.

