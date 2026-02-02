Mercato : Le Stade Rennais acte une masterclass historique !

À 24 heures de la clôture du mercato hivernal, le Stade Rennais vient de finaliser un coup historique sur le marché des transferts. Le club breton a battu son record de vente. Explications.

Mercato : Le Stade Rennais boucle un coup à 72M€

Fortement associé à Chelsea, Jérémy Jacquet est finalement sur le point de s’engager en faveur d’un autre cador de Premier League. D’après les informations de RMC Sports, le défenseur central de 20 ans, va s’engager avec Liverpool dans le cadre d’une opération à 72 millions d’euros.

Les Reds ont déboursé 60 millions d’euros, avec 12 millions d’euros de bonus potentiels, pour un contrat de 5 ans avec une option d’une année supplémentaire, malgré la concurrence du Bayern Munich et de Chelsea. Par contre, Jacquet attendra encore six mois avant de découvrir Anfield, puisqu’il restera au Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison actuelle, permettant ainsi à l’équipe de Habib Beye de maintenir sa compétitivité pour les places européennes.

L’international espoir français s’apprête à devenir la vente la plus chère de l’histoire du club breton, les derniers détails ayant été réglés dans la nuit pour permettre au natif de Bondy de s’envoler vers l’Angleterre afin d’y passer sa visite médicale. Le profil athlétique de Jérémy Jacquet et sa qualité de relance ont séduit le manager de Liverpool, Arne Slot, qui voit en lui le successeur idéal pour préparer l’après-Virgil van Dijk.

En restant à Rennes jusqu’en juin, Jacquet pourra poursuivre sa progression avec un temps de jeu garanti avant de rejoindre la colonie française d’Anfield, composée notamment d’Ibrahima Konaté et Hugo Ekitike. Un transfert qui a choqué la presse anglaise.

Un « coup dur majeur pour Chelsea »

Après l’accord entre les dirigeants du Stade Rennais et leurs homologues de Liverpool pour le transfert de Jérémy Jacquet, la presse anglaise affiche sa surprise ces dernières heures. Le Daily Express décrit un véritable retournement avec Liverpool, qui aurait « trouvé un accord pour devancer Chelsea et boucler la signature » du jeune défenseur rennais.

Le tabloïd britannique rappelle notamment que le numéro 97 du SRFC était « fortement pressenti pour rejoindre Chelsea », les Blues ayant avancé sur le dossier, mais se heurtant à la volonté de Loïc Désiré, directeur sportif de Rennes, de ne pas le lâcher immédiatement. Les Reds, eux, auraient su « profiter de l’impasse » pour s’entendre avec le club breton, avec une arrivée programmée l’été prochain.

Du côté du Guardian, plus sobre, mais tout aussi marquant : « Liverpool a gagné la course » pour le roc rennais. Chelsea « poussait fort », mais le joueur « a choisi un transfert estival à Anfield ». Le quotidien insiste sur une décision mûrement réfléchie, qui colle à la stratégie d’Arne Slot de « densifier son effectif » et d’anticiper l’avenir en défense centrale.

Le Daily Mail parle carrément d’un « coup dur majeur pour Chelsea » et d’un transfert « détourné par Liverpool ». Selon le journal, Jacquet estime qu’il aurait « de meilleures chances d’obtenir du temps de jeu en équipe première » chez les Reds. Surtout, il aurait « donné la priorité à Liverpool » dans le sprint final, alors que Chelsea pensait encore tenir la corde.

