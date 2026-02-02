Mercato OM : Deux nouvelles recrues débarquent à Marseille !

L’ultime journée du mercato hivernal est très agitée à l’OM. La direction marseillaise a accueilli deux nouvelles recrues. Leur officialisation est imminente !

Mercato OM : Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi sont à Marseille !

Double coup pour l’Olympique de Marseille ! Ce lundi matin, l’aéroport de Marignane a accueilli deux nouveaux visages. Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont débarqué. Ils ont été accueillis par une poignée de fidèles supporters de l’OM. Les deux joueurs vont désormais passer la visite médicale. Une fois cette étape bouclée, ils s’engageront officiellement avec l’OM.

L’officialisation de leur signature n’est plus qu’une question d’heures. Notons que Le transfert d’Himad Abdelli met fin à une longue période d’incertitude. Les négociations coinçaient avec Angers SCO. Mais un accord a finalement été scellé pour un montant de 2,75 millions d’euros, avec 500 000 euros de bonus.

6 millions d’euros pour le Nigérian

L’international algérien était une priorité de longue date pour l’entrejeu de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM peut pousser un ouf de soulagement. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille réalise un investissement majeur avec Tochukwu Nnadi. Le milieu de terrain nigérian est arrivé en provenance de Zulte Waregem.

Son transfert avoisinerait les 6 millions d’euros. Son profil robuste est perçu comme une solution immédiate pour densifier l’entrejeu phocéen. Avec ces deux signatures, la direction de l’OM boucle son recrutement hivernal de manière méthodique. Même si une recrue supplémentaire est attendue en défense.

