Mercato PSG: Coup de théâtre au Bayern pour Dayot Upamecano

En fin de contrat en juin prochain, Dayot Upamecano n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich, malgré une proposition jugée conséquente. Le club allemand craint même un départ libre de son joueur, notamment au PSG. Explications.

Mercato PSG : Le Bayern tacle l’entourage de Dayot Upamecano

Dayot Upamecano est au cœur des rumeurs du mercato alors que son contrat s’arrête en juin 2026. Le Paris Saint-Germain a été évoqué dans ce dossier, comme le Real Madrid. Il a été question d’une prolongation proche, sauf que le dossier traîne.

Dans des propos relayés par Kicker, le président d’honneur du club bavarois, Uli Hoeness, a affiché son inquiétude face à la situation du défenseur central de 27 ans. Interrogé par le média bavarois, le dirigeant du Rekormeister n’a pas cherché à arrondir les angles.

« Je serais très heureux si Dayot Upamecano décidait de rester au Bayern, je sais qu’il se sent très bien ici », a d’abord expliqué le champion du monde 1974, avant de hausser sérieusement le ton contre l’entourage du joueur. « J’ai le sentiment que ses agents font tout pour le convaincre de quitter Munich. Je suis consterné par ce comportement », a ajouté Hoeness.

Des mots forts qui traduisent une crispation réelle en interne après plusieurs propositions qui n’ont pas permis de débloquer la situation. Selon la presse allemande, le Bayern estime avoir fait des concessions importantes sur le plan financier et souhaite désormais échanger directement avec Upamecano dans les prochains jours afin de clarifier sa position pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable.

Le Bayern Munich veut éviter un départ libre d’Upamecano

Arrivé en juillet 2021 en provenance du RB Leipzig contre environ 42 millions d’euros, Dayot Upamecano s’est imposé au fil des saisons comme l’un des piliers de la défense munichoise. Longtemps critiqué pour ses erreurs, l’international français a gagné en régularité et en statut, au point de devenir un élément majeur du projet sportif.

Cette saison encore, le joueur formé à Valenciennes figure parmi les joueurs les plus utilisés par Vincent Kompany. Le Bayern Munich a transmis une offre de prolongation autour de 20 millions d’euros bruts annuels assortie d’une prime à la signature importante, ce qui le placerait parmi les joueurs les mieux rémunérés du vestiaire.

Un effort significatif, que le club munichois ne souhaite pas voir se transformer en nouvel échec à la Leon Goretzka, avec un départ sans indemnité. Désormais, la balle est donc clairement dans le camp d’Upamecano. De son côté, le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi se tient prêt à dérouler le tapis rouge au natif d’Évreux afin de le convaincre de rejoindre son ami Ousmane Dembélé au sein de l’effectif de Luis Enrique l’été prochain.

