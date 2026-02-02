OM-Rennes : De Zerbi avec un renfort imminent en défense !

Pour le choc OM-Rennes en Coup de France, Roberto De Zerbi devrait compter sur un renfort défensif. Il a confirmé le retour imminent d’Emerson Palmieri dans le groupe.

OM : De Zerbi optimiste pour Emerson contre Rennes

Pas de temps de souffler pour l’Olympique de Marseille ! Après le nul frustrant face au Paris FC (2-2), les Phocéens devront vite se ressaisir. Le prochain défi est imminent. L’OM accueillie mardi soir le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France.

Les hommes de Roberto De Zerbi doivent impérativement s’imposer afin de se qualifier. Cette compétition reste leur seule option pour tenter de remporter un trophée majeur cette saison. Car les Olympiens sortis de la Ligue des champions. Et ils sont distancés en Champions, occupant la 3e place de Ligue 1 avec 9 points de retard sur le leader parisien.

À voir

Mercato OM : Deux joueurs quittent encore Marseille !

Lire aussi : Crise à l’OM : Un joueur sort du silence pour De Zerbi

Pour ce choc OM-Rennes, De Zerbi devrait compter sur un renfort en défense. Emerson Palmieri se remet de sa blessure à la cuisse. Le latéral gauche italien devrait même opérationnel pour ce match au Vélodrome. « Emerson devrait rentrer aujourd’hui. Il pourrait être disponible dès demain contre le Stade Rennais », a indiqué l’entraîneur marseillais en conférence de presse.

Grosse inquiétude pour Igor Paixao et Nayef Aguerd

Toutefois, Roberto De Zerbi ne devrait pas se présenter avec un effectif au complet contre Rennes. Plusieurs soucis physiques minent son groupe. Igor Paixao est sorti sur blessure face au Paris FC. L’attaquant brésilien est incertain pour la réception des Sang et Or.

Même son de cloche pour Nayef Aguerd. Le défenseur marocain a un « problème aux adducteurs ». Cela risque de l’empêcher d’affronter son ancien club. De Zerbi devra sans doute anticiper ces potentiels forfaits.

À voir

INFO Mercato : L’OL arrache un accord intéressant au PSG !

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Deux joueurs quittent encore Marseille !

Coup de théâtre à l’OM : Un départ inattendu confirmé !

À voir

Mercato OL : Palace vise un défenseur, Lyon ferme la porte

Mercato OM : Accord conclu, troisième arrivée avant minuit