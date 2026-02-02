Mercato : Le RC Lens boucle l’arrivée d’Allan Saint-Maximin

Fortement pressenti du côté du Paris FC, Allan Saint-Maximin va finalement s’engager en faveur du RC Lens après avoir été convaincu par Jean-Louis Leca. Explications.

Mercato : Allan Saint-Maximin, la surprise du RC Lens?

Après avoir dénoncé le racisme subi par ses enfants au Mexique et annoncé son départ du Club America ce samedi, Allan Saint-Maximin devrait se relancer du côté du RC Lens, d’après les informations du quotidien Le Parisien. Sept ans après avoir quitté les rangs de l’OGC Nice, l’attaquant français s’apprête à retrouver la Ligue 1.

Après un mercato estival frôlant la perfection avec, par exemple, les découvertes de Robin Risser, Samson Baidoo et Mamadou Sangaré, sans oublier la cerise sur le gâteau nommée Florian Thauvin, Jean-Louis Leca a encore mis la barre assez haute, cet hiver. Après Amadou Haïdara, Matthieu Gorgelin et Arthur Masuaku, le directeur sportif du RC Lens a réussi à s’attacher les services d’Allan Saint-Maximin.

Un joueur avec lequel il noue encore une forte relation. Comme avec Florian Thauvin, qu’il a connu à Bastia, Jean-Louis Leca n’a jamais rompu le lien avec Allan Saint-Maximin. Quasiment sept ans après avoir quitté l’OGC Nice pour Newcastle, puis Al-Ahli, Fenerbahce et Club America, le joueur formé à l’ASSE s’apprêterait donc à retrouver le championnat français.

À 28 ans, il serait une recrue de choix pour les Sang et Or, qui rêvent de se battre pour le titre avec le Paris Saint-Germain. Avec Saint-Maximin, le RC Lens s’offre un joueur capable de créer un avantage immédiat, d’être décisif en transition et de transformer un contre anodin en occasion franche. Principalement ailier gauche, le natif de Châtenay-Malabry peut aussi évoluer à droite ou plus près de l’avant-centre.

Il a d’ailleurs déjà prouvé qu’il pouvait produire des gestes décisifs de grande classe, comme en témoigne son Goal of the Month en Premier League en août 2022. D’après les dernières révélations du journaliste Marc Mechenoua, tout est désormais en place.

« Allan Saint-Maximin est actuellement à Lens pour conclure les derniers détails de son contrat avec les Sang et Or. Le Paris FC a également tenté sa chance dans ce dossier », assure le spécialiste mercato de Goal. Une information qui confirme l’avancée très concrète des discussions.

