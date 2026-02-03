Coup de théâtre à l’OM : Une dernière vente annulée !

Les dirigeants de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia, pensaient conclure un belle vente dans les dernières heures du mercato. Mais cette transaction est finalement tombée à l’eau.

Mercato OM : La vente de Faris Moumbagna tombe à l’eau

La dernière journée du mercato hivernal a été très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a procédé au départ de plusieurs éléments, dont Ulisses Garcia et Darryl Bakola envoyés à Sassuolo. La direction de l’OM était aussi à deux doigts de finaliser une vente inattendue.

Faris Moumbagna était proche de quitter définitivement l’effectif phocéen. L’attaquant camerounais n’a pas été retenu par Roberto De Zerbi cette saison. Il évolue actuellement à Cremonese en prêt. Il n’a pas inscrit le moindre but avec le club italien en cinq apparitions.

Sa situation fragile a alerté le Genao. Le journaliste Gianluca Di Marzio le confirme, les Rossoblu, en quête urgente d’un renfort offensif, ont contacté l’Olympique de Marseille pour un transfert définitif de Faris Moumbagna. Cette approche du Genoa n’a pas été repoussée.

Un timing trop coup pour finaliser le deal

Les négociations se sont accélérées. Les dirigeants marseillais Pablo Longoria et Medhi Benatia n’étant pas contre l’idée de se débarrasser définitivement d’un paria. Sauf que le timing a été trop, et les complexités administratives ont fait capoter l’opération.

Il fallait d’abord casser le prêt de Faris Moumbagna avant de le céder au Genoa, une manœuvre impossible dans les dernières heures du mercato. L’Olympique de Marseille devra miser à présent sur un regain de forme du Camerounais pour espérer une belle vente en juin prochain.

