SRFC : Dugarry torpille le transfert de Jacquet à Liverpool

Au lendemain de la clôture du mercato hivernal, Christophe Dugarry a donné son avis sur le transfert de Jérémy Jacquet, défenseur central du SRFC (Stade Rennais), vers Liverpool pour 72 millions d’euros.

Mercato SRFC : Jacquet à Liverpool, « bravo au club d’avoir trouvé un pigeon pareil »

Le transfert de Jérémy Jacquet à Liverpool fait énormément réagir. Si le Stade Rennais peut se frotter les mains d’avoir réalisé la plus grosse vente de son histoire, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots en commentant une opération qu’il juge totalement déconnectée de la réalité du football actuel.

En effet, les Reds ont accepté de lâcher 72 millions d’euros, bonus compris, pour s’offrir les services de l’international espoir français de 20 ans. Le Champion du Monde 1998 est sidéré par le montant de cette transaction.

« Je ne veux pas offenser le gamin. Il n’y est pour rien, on lui souhaite tout le meilleur parce que c’est un bon footballeur », a d’abord précisé Dugarry, avant de se lâcher totalement sur cette opération. « Mais quand tu as des pigeons pareils. Bravo Rennes, qui a réussi à trouver un pigeon comme Liverpool pour 72 millions d’euros », a ajouté l’ancien attaquant de l’OM, qui estime que le SRFC a simplement su profiter d’un marché devenu irrationnel.

« Que tous ces clubs anglais continuent à dépenser des dizaines de millions d’euros. Le football est devenu fou. Arrêtons de faire croire qu’il y a une justification à tout ça. Il n’y en a aucune », martèle le consultant de RMC Sport. Si ce transfert propulse Jérémy Jacquet dans une nouvelle dimension, il symbolise aussi les excès d’un mercato, où le potentiel se monnaye à prix d’or.

Pour le Stade Rennais FC, l’affaire est tout simplement exceptionnelle. Mais pour Christophe Dugarry, cela commence à aller vraiment trop loin avec les clubs de Premier League qui dépensent des sommes impensables pour des joueurs encore non confirmés.

