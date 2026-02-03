PSG : Luis Enrique enterre définitivement Lucas Chevalier !

Afficher l’index Masquer l’index
Le duel au poste de gardien de but au PSG entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov semble désormais tranché avec la dernière déclaration fracassante de l’entraîneur Luis Enrique. Explications.
PSG : Luis Enrique encense publiquement Matvey Safonov
Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire qu’il doit notamment à Matvey Safonov, qui a stoppé un penalty. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a publiquement encensé son portier russe.
« Je pense que j’ai eu pendant ma carrière beaucoup de gardiens avec la capacité d’arrêter des tirs au but, mais c’est le meilleur gardien que j’ai jamais eu dans sa capacité à deviner le côté où va être tiré le penalty, où va frapper le joueur. Et c’est une qualité très importante », a déclaré le coach du Paris SG en conférence de presse. Pour certains observateurs, il n’y a plus de doute possible, Luis Enrique a clairement fait son choix entre les deux hommes.
« Safonov a pris l’ascendant »
Depuis le retour de Matvey Safonov, la concurrence avec Lucas Chevalier fait beaucoup parler. Le gardien de but russe a retrouvé sa place dans les buts et ses performances semblent avoir convaincu tout l'effectif du Paris SG, ainsi que Luis Enrique, qui affiche une confiance pleine et entière à son sujet.
Ce contexte a relancé les débats sur le choix du numéro 1 pour la fin de saison, notamment pour les matchs décisifs et les barrages de Ligue des Champions face à l’AS Monaco. D’après Jimmy Braun, journaliste à RMC Sport, l’international russe de 26 ans a carrément pris l’ascendant sur Chevalier et s’impose comme le numéro 1 incontesté.
« Les actes de Luis Enrique sont clairs concernant le poste de gardien de but : Safonov revient, il est numéro 1. À chaque fois qu’il a été disponible depuis qu’il enchaînait les matchs, il était titulaire. Newcastle, c’était le match de son retour depuis sa blessure et il a directement joué ! Pour moi il n’y a plus de débat. Safonov dégage plus d’assurance. Il va falloir que Chevalier se remette la tête à l’endroit et qu’il reparte au boulot, car Safonov a pris l’ascendant, je l’imagine bien jouer les barrages face à Monaco », a déclaré Jimmy Braun.
