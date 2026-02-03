PSG : Luis Enrique enterre définitivement Lucas Chevalier !

Le duel au poste de gardien de but au PSG entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov semble désormais tranché avec la dernière déclaration fracassante de l’entraîneur Luis Enrique. Explications.

PSG : Luis Enrique encense publiquement Matvey Safonov

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Une victoire qu’il doit notamment à Matvey Safonov, qui a stoppé un penalty. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique a publiquement encensé son portier russe.

« Je pense que j’ai eu pendant ma carrière beaucoup de gardiens avec la capacité d’arrêter des tirs au but, mais c’est le meilleur gardien que j’ai jamais eu dans sa capacité à deviner le côté où va être tiré le penalty, où va frapper le joueur. Et c’est une qualité très importante », a déclaré le coach du Paris SG en conférence de presse. Pour certains observateurs, il n’y a plus de doute possible, Luis Enrique a clairement fait son choix entre les deux hommes.

« Safonov a pris l’ascendant »

Depuis le retour de Matvey Safonov, la concurrence avec Lucas Chevalier fait beaucoup parler. Le gardien de but russe a retrouvé sa place dans les buts et ses performances semblent avoir convaincu tout l’effectif du Paris SG, ainsi que Luis Enrique, qui affiche une confiance pleine et entière à son sujet.

Ce contexte a relancé les débats sur le choix du numéro 1 pour la fin de saison, notamment pour les matchs décisifs et les barrages de Ligue des Champions face à l’AS Monaco. D’après Jimmy Braun, journaliste à RMC Sport, l’international russe de 26 ans a carrément pris l’ascendant sur Chevalier et s’impose comme le numéro 1 incontesté.

« Les actes de Luis Enrique sont clairs concernant le poste de gardien de but : Safonov revient, il est numéro 1. À chaque fois qu’il a été disponible depuis qu’il enchaînait les matchs, il était titulaire. Newcastle, c’était le match de son retour depuis sa blessure et il a directement joué ! Pour moi il n’y a plus de débat. Safonov dégage plus d’assurance. Il va falloir que Chevalier se remette la tête à l’endroit et qu’il reparte au boulot, car Safonov a pris l’ascendant, je l’imagine bien jouer les barrages face à Monaco », a déclaré Jimmy Braun.

