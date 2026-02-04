ASSE : Data et cellule de performance, Montanier en parle

Nouvel entraineur de l’ASSE, Philippe Montanier évoque l’usage de la data et essaye d’enlever la pression aux Verts.

Montanier (coach de l’ASSE) : « La data ne remplace pas l’expertise des entraîneurs »

Ancien coach de Toulouse FC, Philippe Montanier a fait usage de l’outil data lors de son passage au club toulousain (2021-2023). La maîtrise de cet outil, au cœur du projet de Kilmer Sports Ventures à l’ASSE, a été déterminante dans le choix des responsables du groupe canadien.

Interrogé sur l’utilisation du logiciel de données statistiques dans le football moderne, le technicien français apprécie ce système, mais il fait une mise au point importante. « Les datas font désormais partie du football, j’ai toujours été intéressé par cela après ma carrière de joueur », a-t-il assuré.

« Mais les datas, ça ne remplace pas l’expertise d’un entraîneur. Ce n’est jamais totalement la vérité, en revanche, c’est un outil d’aide à la décision. On reste sur un fonctionnement à l’humain, à l’intuition dans ce que l’on fait, mais ce serait dommage de ne pas se servir des outils mis à notre disposition. À Toulouse, on travaillait beaucoup avec les datas, mais elles ne dictaient pas nos décisions ».

ASSE : Philippe Montanier préfère faire le point avec la cellule de performance

Philippe Montanier aura quatre séances d’entraînement avec l’équipe de l’AS Saint-Etienne avant le match contre le Montpellier HSC, samedi (19h), lors de la 22e journée de Ligue 2. Cependant, il souhaite que ses joueurs évitent de se mettre une pression inutile pour démontrer leur implication.

« Il y a un risque que les joueurs veuillent en montrer beaucoup, trop même parfois. On va donc faire le point avec la cellule de performance au niveau des données pour qu’ils ne se mettent pas en surrégime bêtement. Je ne veux pas qu’ils se pètent pour montrer des choses, il vaut mieux arrêter 20 minutes avant la fin de l’entraînement plutôt que d’insister inutilement et se blesser pour trois semaines. Ils n’auront pas besoin de cela pour me prouver des choses », a recommandé le nouvel entraîneur de l’ASSE.

