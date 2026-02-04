Mercato OM : Accord imminent pour une vente à 6 M€ !

La direction de l’OM est passe de boucler une vente inattendue, au-delà de la fermeture du mercato. Amir Murillo est proche de rebondir en Turquie.

Mercato : L’OM tente de se débarrasser d’Amir Murillo

L’Olympique de Marseille ne s’accorde aucun répit même après la fermeture du mercato en France. Les dirigeants phocéens s’activent en coulisse pour finaliser une dernière vente. Il est question du départ forcé d’Amir Murillo. Le latéral droit panaméen a soudainement disparu des plans de l’OM.

Celui qui a participé à 25 rencontres cette saison est actuellement écarté du groupe de Roberto De Zerbi. La raison ? L’entraîneur de l’OM lui reprocherait notamment son manque de rigueur et d’investissement lors des phases défensives cruciales. Plusieurs erreurs marquantes, notamment lors du Trophée des Champions et l’humiliation en Ligue des champions, ont scellé son destin.

La direction de l’OM, excédée par ces fautes d’inattention, tente à présent de se débarrasser d’Amir Murillo le plus vite possible. Et une opportunité concrète se dessine en Turquie, pays où la fenêtre de transferts n’est pas encore refermée pour cet hiver.

Accord proche avec le Besiktas

Le journaliste Yagiz Sabuncuoglu indique que Besiktas est en discussions avancées pour recruter Amir Murillo. Une offre de 6 millions d’euros est actuellement sur la table des négociations en vue conclure cette affair. Ce montant reste éloigné des estimations de l’été dernier. Cela permettrait toutefois à l’OM de se libérer d’un joueur devenu indésirable.

Un accord entre les différentes parties serait imminent. Si cela venait à se confirmer, ce départ permettrait à l’Olympique de Marseille d’alléger enfin la masse salariale.

