Mercato PSG : Un jeune attaquant proche de signer à Paris !

La direction du PSG poursuit ses manœuvres bien au-delà de la fermeture du mercato. Elle est d’ailleurs proche de faire signer un nouveau contrat au jeune Pierre Mounguengue.

Le mercato hivernal est terminé depuis le 2 février dernier. Mais la direction du Paris Saint-Germain s’active en coulisse pour finaliser des dossiers internes. Elle a récemment bouclé le transfert définitif de Khalil Ayari. Son option d’achat a été levée.

L’attaquant prêté par le Stade Tunisien sera définitivement parisien à partir du 1er juillet 2026. La direction du PSG a elle-même confirmé l’accord via son site officiel. Elle ne compte pas s’arrêter là. Les responsables parisiens sont proches de signer un autre talent issu du centre de formation.

Il est question de Pierre Mounguengue. L’attaquant de 18 ans brille au sein de la réserve du PSG. Il a été auteur de 14 buts inscrits et 7 passes décisives en 21 matchs disputés. Ses performances ont logiquement convaincu la direction du PSG. Cette dernière compte lui offrir son premier contrat professionnel, indique Le Parisien.

Attention aux offres externes

Pierre Mounguengue est bien parti pour s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. Il reste à savoir si le jeune buteur l’entendre de cette oreille. Il pourrait se lancer tenter par des projets lui garantissant plus de temps de jeu ailleurs. Ce scénario n’est pas à exclure.

