ASSE : L’Agence représentant Pierre Ekwah condamnée !

Alors que l’ASSE et Pierre Ekwah sont toujours en attente de la décision du Conseil des Prud’hommes, le joueur est touché, de loin, par une condamnation de l’agence qui gère ses intérêts.

L’ASSE et Pierre Ekwah toujours en conflit !

Pierre Ekwah est engagé dans un long bras de fer avec l’ASSE depuis la fin de la saison dernière et la relégation du club en Ligue 2. Il refuse de jouer avec le club stéphanois, qui a pourtant levé l’option d’achat assortie à son prêt, pour un montant estimé à 6 millions d’euros. Selon les représentants du milieu de terrain, son contrat avec l’AS Saint-Etienne a été résilié. Ce que conteste la direction de Kilmer Sports Ventures (KSV).

Le boss de l’agence qui gère Ekwah condamné par la justice

Dans l’attente du règlement de ce litige, L’Équipe révèle un scandale impliquant le patron de l’Agence qui gère la carrière du Franco-Ghanéen et trois agents FFF. Selon les informations du quotidien sportif, Badou Sambagué a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire, à trois ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat mandataire sportif ou encore à deux ans d’inéligibilité. Et ce n’est pas tout. Il doit s’acquitter d’une amende de 100 000 euros et une somme de plus de 700 000 euros lui sera confisquée.

Le boss de BS Group est jugé pour exercice illégal de la profession d’agent, abus de biens sociaux, et blanchiment de fraude fiscale. Il est condamné par la XIe chambre du tribunal correctionnel de Paris, avec trois agents de joueurs : Martial Kodjia, Lasana Koïta et Antonin Mendy. ces dernier sont accusés d’avoir couvert ses activités, et de lui avoir permis de percevoir la rémunération dans trois transactions comme révélé par la source.

Il faut préciser que Badou Sambagué, avocat de profession, n’est pas l’agent de Pierre Ekwah, mais plutôt le prioritaire de l’Agence représentant les intérêts du jouer en conflit ouvert avec l’AS Saint-Etienne.

