Rencontre de crise à l’OM : Un gros malaise dénoncé !

Avant sa qualification en Coupe de France, l’OM a organisé une rencontre entre joueurs et supporters pour apaiser les tensions. Mais cette initiative fait débat.

OM : La réunion avec les supporters divise

L’Olympique de Marseille s’accorde un peu de répit ! La large victoire contre Rennes (3-0) a permis à l’OM de qualifier pour les quarts de finale de Coupe de France a validé. Elle a aussi validé l’initiative d’une réunion de crise organisée la veille avec les groupes de supporters. Cet échange a permis aux cadres du vestiaire et nouveaux arrivants de saisir l’ADN marseillais.

Cela leur permis de transformer cette pression en énergie positive. « Ça a fait du bien à tout le monde », a expliqué Pierre-Emerick Aubameyang devant les micros. Cette méthode ne fait pas vraiment l’unanimité. Benoît Costil alerte sur la dangerosité de ces face-à-face qui peuvent basculer dans l’intimidation physique. Il se rappelle les expériences passées, tels que les violences ayant précipité le départ de Marcelino.

Un malaise autour de la gestion de crise

Christophe Dugarry va plus loin, qualifiant même ces entrevues de « coups de pression » dénués de sincérité. L’ancien international tricolore regrette que des professionnels aient besoin de tels ultimatums pour prendre conscience de l’exigence d’un club comme l’OM. « S’il faut attendre ce genre de réunion pour que les joueurs comprennent ce qu’est l’OM, je trouve ça encore pire », a-t-il déclaré sur RMC.

La qualification est certes là, mais la manière dont la direction de l’OM gère les tensions interroge. Cette paix retrouvée semble manquer de naturel. La stabilité olympienne reste donc suspendue. Car à l’Olympique de Marseille, le climat reste très imprévisible.

