Mercato : l’OM subit un sale coup du Milan AC

L’OM a identifié un milieu de terrain en Allemagne en vue du prochain mercato estival. Le Milan AC joue les trouble-fêtes.

Mercato : le Milan AC passe à l’offensive pour une cible de l’OM

Le Milan AC provoque la colère de la direction de l’OM. Cette formation de Serie A veut gâcher les plans des Marseillais. Elle a décidé d’accélérer sur le dossier Leon Goretzka. Le club lombard explore souvent le marché des joueurs en fin de contrat et aurait jeté son dévolu sur l’international allemand, dont le sort au Bayern Munich semble scellé.

Selon les informations de TMW, les Rossoneri suivent de très près la situation du milieu de terrain de 31 ans. Ce dernier arrivera en fin de contrat en juin prochain. Goretzka ne devrait pas parapher un nouveau bail avec le club bavarois. Les deux camps n’ont pas encore entamé des pourparlers dans ce sens. Le coach Vincent Kompany ne compte plus sur lui pour la saison prochaine.

À voir

OM : De Zerbi prêt à jeter l’éponge ? La grosse annonce

Lire aussi : OM : Cette recrue cache un sérieux point faible

L’Olympique de Marseille est chaud pour s’offrir le meneur de jeu allemand. Mais l’AC Milan est sur le point de battre la concurrence. Des discussions auraient déjà été engagées avec l’entourage du joueur, avec une proposition de contrat de deux saisons et d’une année en option. Cette saison, Leon Goretzka a disputé 28 rencontres toutes compétitions avec le géant bavarois. Il a claqué un pion.

Lire la suite sur l’OM

OM : De Zerbi prêt à jeter l’éponge ? La grosse annonce

OM : Roberto De Zerbi prend une grande décision

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Maamar ?

Mercato OM : Benatia négocie un nouveau deal à 35 M€