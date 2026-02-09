Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Hugo ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos fonce sur le jeune roc, Hugo Fernandez en Espagne en vue du prochain mercato estival. D’autres clubs jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Luis Campos vise un roc en Liga

La direction du PSG continue de dénicher les talents d’avenir. Après avoir sécurisé cet hiver l’arrivée de Dro Fernandez, le club de la capitale continue de scruter le marché des jeunes pépites européennes. Le directeur sportif du club, Luis Campos a désormais activé une nouvelle piste en Liga.

Selon les informations de Foot Mercato, le Paris SG est chaud pour déloger Hugo Fernandez, jeune défenseur central du FC Valence. Formé à Mestalla, l’Espagnol de 18 ans n’a pas encore disputé la moindre minute avec l’équipe première. Mais il montre déjà qu’il a la force dans les jambes. Son potentiel a déjà convaincu plusieurs géants européens, dont les dirigeants parisiens.

Actuellement protégé par une clause libératoire de 5 M€, celle-ci devrait passer à environ 10 M€ à partir du 31 août, ce qui attise les convoitises. Manchester United et Arsenal se sont déjà positionnés, bien décidés à devancer la concurrence.

Chelsea, via sa connexion avec Strasbourg, avait également étudié la piste, mais les Blues semblent désormais distancés. Le PSG devra donc se montrer rapide et convaincant s’il souhaite rafler l’un des défenseurs les plus en forme du championnat espagnol.

