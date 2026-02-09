FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kantari

Les signaux sont au rouge pour le FC Nantes avant le choc face au Havre AC en Ligue 1. Le coach nantais, Ahmed Kantari sera privé de son meilleur buteur.

FC Nantes : Abline suspendu pour le choc face au Havre

Rien ne va plus au FC Nantes. Battus samedi soir à la Beaujoire par l’Olympique Lyonnais (0-1), les Canaris s’enfoncent un peu plus dans la crise. Et les mauvaises nouvelles pleuvent. Ahmed Kantari devra composer sans Matthis Abline lors de la réception du Havre, un adversaire direct dans la lutte pour le maintien.

Face aux Gones, les Jaunes et Verts ont concédé leur quatrième défaite consécutive, la septième sur les huit dernières journées. Les conséquences sont là. Ils pointent désormais à la 17e place au classement, enfoncés dans la zone rouge. Les Canaris trouvent difficilement le chemin des filets. 19 buts inscrits depuis le début de cette saison. Et la situation pourrait encore se compliquer.

Averti en fin de rencontre contre Lyon, Matthis Abline sera suspendu, non pas lors du déplacement à Monaco, mais pour la venue du Havre, programmée le dimanche 22 février. Un rendez-vous capital pour le maintien que les Nantais devront disputer sans leur meilleur atout offensif. Cette saison, l’ancien Rennais a déjà claqué 6 buts et servi 5 offrandes en 23 matches toutes compétitions confondues.

