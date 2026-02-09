Mercato ASSE : Hervé Renard garde un œil sur Saint-Etienne

Hervé Renard n’a pas été choisi pour être le nouvel entraîneur de l’ASSE, mais il garde un œil ouvert sur le club stéphanois, selon les confidences de Philippe Montanier.

Mercato : L’ASSE a préféré Philippe Montanier, libre, à Hervé Renard

Hervé Renard (57 ans) était inscrit sur la short list de l’ASSE, pour la succession d’Eirik Horneland, en janvier dernier. Cependant, il ne cochait pas toutes les cases, car il est l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite.

Kilmer Sports Ventures a préféré Philippe Montanier, qui était libre de tout engagement et qui est un enfant de la « Maison Verte ». Il a terminé sa carrière de gardien de but sous le maillot des Verts lors de la saison 1999-2000.

Montanier : « Renard m’a dit que l’ASSE est un top club, un club de cœur »

Interrogé sur le statut actuel de l’AS Saint-Etienne dans le championnat de France, le technicien français de 61 ans a lâché une confidence de son compatriote et confrère, dans sa réponse.

« Est-ce que l’ASSE est encore un club mythique en France ? Oui, je pense. Ce sont des clubs de cœur, pour toute une génération. Des collègues comme Hervé Renard m’ont appelé pour me dire que c’était un top club, un club de cœur, que du monde souhaite voir remonter », a-t-il confié.

Au-delà des félicitations de son homologue, le nouvel entraîneur des Verts a déclaré : « Ça a un impact incroyable. Le club de notre enfance reste toujours notre club, pour la plupart des passionnés de foot ».

Engagé officiellement à l’AS Saint-Etienne, le dimanche 1er février dernier, le technicien de 61 ans a remporté son premier match, contre Montpellier (1-0), au stade Geoffroy-Guichard.

