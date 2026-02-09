PSG-OM : La colère gronde, McCourt prêt à sanctionner ?

L’humiliation subie par l’OM ce dimanche soir face au PSG provoque une grosse colère à Marseille. Des décisions fortes de Franck McCourt sont attendues. Des supporters et médias exigent des sanctions.

OM : Pablo Longoria et Medhi Benatia sous le feu des critiques

L’Olympique de Marseille a été corrigé par son rival parisien. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été battus 5-0 au Parc des princes. Cette gifle dépasse largement le cadre du simple revers sportif. La Provence fait même un constat cinglant dans son article du jour en expliquant que les Olympiens ont été « nuls » face au PSG.

Son titre illustre bien le sentiment de trahison qui règne au sein du peuple marseillais. Le quotidien local y décrit une « honte intergalactique », fustigeant des joueurs détachés de l’identité marseillaise. Cette colère populaire ne ne s’arrête pas aux limites de la pelouse.

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de Hugo ?

Lire aussi : OM : De Zerbi prêt à jeter l’éponge ? La grosse annonce

C’est toute la direction de l’OM qui est visée par des critiques acerbes. Certains supporters reprochent aux dirigeants d’avoir construit un « effectif sans âme ». Pablo Longoria et Medhi Benatia sont clairement désignés comme les premiers architectes de ce fiasco institutionnel.

Franck McCourt devra trancher après le naufrage à Paris

Roberto De Zerbi est clairement abattu après un tel naufrage de son équipe. L’entraîneur de l’OM reconnaît que la situation est alarmante. Mais au-delà de l’aspect moral, c’est le résultat comptable qui inquiète. L’Olympique de Marseille a été doublé par Lyon au classement. Les Phocéens occupent dorénavant la 4e place de Ligue 1.

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions s’éloigne dangereusement. Au point où Frank McCourt n’a plus d’excuses. Le propriétaire de l’OM devra prendre une décision forte. Doit-il maintenir sa confiance aveugle au trio de direction ou opter pour un remaniement radical ? À Marseille, l’heure n’est plus à l’introspection mais à des décisions fortes.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un ex-du PSG parmi les successeurs de De Zerbi

À voir

ASSE : Réponse cash de Montanier à la demande du peuple vert

OM : Roberto De Zerbi prend une grande décision

Ligue 1 : L’OM massacré par le PSG, le coupable désigné !