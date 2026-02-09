ASSE : Réponse cash de Montanier à la demande du peuple vert

Dans la foulée de la victoire de l’ASSE contre le Montpellier HSC, Philippe Montanier a répondu aux banderoles des supporters, exprimant leur mécontentement avant le match.

Avant ASSE-MHSC : Les supporters mettent les Verts en garde contre le manque d’envie

Les groupes de supporters de l’ASSE avait envoie un message fort aux dirigeants, au nouvel entraineur et aux joueurs, dans un communiqué commun. Inquiets de la situation de leur équipe (qui était 6e), à la suite des deux défaites contre Reims et Boulogne, ils avaient tiré la sonnette d’alarme.

« L’heure est grave », avait-il alerté, tout en pointant « une énième prestation soporifique de leur club de cœur ». Selon les Green Angels, les Magic Fans, les Indépendantistes stéphanois et l’Union des Supporters Stéphanois, c’est « une équipe sans valeurs, sans courage et sans une once de fierté » qu’ils ont vu face aux Rémois et aux Boulonnais.

Samedi, lors de AS Saint-Etienne – Montpellier HSC, les Green Angels 92 ont remis le couvert au stade Geoffroy-Guichard. Ils ont déployé des banderoles sur lesquelles ils interpellaient Philippe Montanier et son équipe. « Chez nous, seule notre étoile a sa place au-dessus du blason… Notre état d’esprit est collectif, que ceux qui n’en font pas partie s’en aillent ! » Ou encore : « À Geoffroy, le public pardonne tout sauf le manque d’envie ».

Montanier est en phase avec le peuple vert

Lors de son passage en conférence de presse d’après-match, le nouvel entraîneur de l’ASSE a réagi aux messages forts du peuple vert. « Ils ont fait deux banderoles très justes, sur l’envie et sur le respect du blason. Je rejoins ces messages, j’en avais parlé aux joueurs », a-t-il confié.

Dans la suite de sa réaction, Philippe Montanier estime que son équipe a bien répondu aux inquiétudes des supporters, en renouant avec la victoire face au MHSC (1-0).

« Ce sont toujours des émotions à Geoffroy-Guichard avec les deux murs verts derrière les buts, ce sont de bonnes vibrations, ça fait toujours quelque chose. Les joueurs ont mouillé le maillot, j’ai vu des tacles de Cardona que les supporters ont applaudis. J’ai trouvé l’équipe intéressante dans l’engagement », a-t-il souligné.

Grâce à cette première victoire du successeur d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Etienne remonte à la 4e place. Elle se retrouve à seulement 2 points de la 2e place, qui est qualificative directement pour la montée en Ligue 1.

Le défi de Philippe Montanier et son équipe est désormais de pouvoir enchaîner un deuxième succès, lors du déplacement à Guingamp, samedi prochain.

