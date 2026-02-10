Classique : Le PSG menacé d’une sanction historique après l’OM ?

La démonstration du PSG face à l’OM a laissé place à une inquiétude grandissante en coulisses. Car si le Paris SG a brillé sur la pelouse, ses tribunes pourraient lui coûter très cher.

PSG-OM : Une victoire éclatante qui laisse place au malaise à Paris

Sportivement, le Classique n’a pas existé. Porté par un collectif sûr de sa force, le PSG a écrasé l’OM (5-0), rappelant l’écart qui sépare aujourd’hui les deux rivaux. Mais au Parc des Princes, la fête a rapidement pris un goût amer, les tribunes se faisant plus bruyantes que le tableau d’affichage.

Lire aussi : PSG-OM : Déjà un premier scandale dans ce Classique ?

À voir

Mercato OL : 20M€ ! Une grosse vente se prépare à Lyon

Banderoles provocantes, chants jugés homophobes et racistes, usage massif de fumigènes : les débordements ont franchi un seuil inquiétant. Loin de la simple rivalité folklorique, certaines expressions ont heurté, au point de contraindre l’arbitre à interrompre brièvement la rencontre, conformément au protocole anti-discrimination.

"Les Marseillais sont des livreurs", la banderole des supporters du PSG 😅#PSGOM #LeClassique pic.twitter.com/Z5Xh78DGR3 — Onze Mondial (@OnzeMondial) February 8, 2026

La LFP prête à dégainer l’artillerie lourde

La Ligue de football professionnel observe désormais le dossier avec une attention maximale. Club organisateur, le Paris Saint-Germain est tenu pour responsable des agissements de ses supporters, même lorsque ceux-ci se revendiquent indépendants. Une réalité juridique souvent rappelée… et rarement appréciée.

Lire aussi : Paris SG : Luis Enrique lâche une punchline sur son avenir

Amendes salées, fermetures partielles ou totales de tribunes, huis clos, voire retrait de points : l’éventail des sanctions est large. Les précédents récents témoignent d’une volonté claire de la commission de discipline de frapper fort face aux récidives. Selon Le Parisien, une convocation du club francilien est d’ores et déjà actée.

Une image écornée, un avertissement clair

Au-delà de la sanction sportive, c’est l’image du club qui est en jeu. Le PSG, engagé depuis plusieurs années dans des campagnes de lutte contre les discriminations, se retrouve en porte-à-faux avec ses propres engagements. Ce Classique pourrait ainsi marquer un tournant. Non pas dans la rivalité avec l’OM, largement dominée sur le terrain, mais dans la relation entre le club, ses supporters et les instances. À Paris, la victoire fut totale… sauf peut-être là où elle comptait le plus.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : 60M€ ! Campos à l’affût du nouveau Drogba

À voir

Mercato RC Lens : 70M€, le jackpot qui s’offre au RCL !

PSG : Enrique doit-il vraiment craindre le RC Lens et l’OL ?

Mercato PSG : C’est confirmé, un attaquant attendu à Paris