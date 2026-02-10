Mercato RC Lens : 70M€, le jackpot qui s’offre au RCL !

Le RC Lens tient-il déjà le plus gros coup financier de son histoire récente ? Avec l’éclosion d’Ismaëlo Ganiou, les Sang et Or pourraient transformer une pépite défensive en véritable lingot d’or.

Ismaëlo Ganiou, la nouvelle pépite qui affole les compteurs

À seulement quelques mois de sa première titularisation, Ismaëlo Ganiou s’est imposé comme une évidence dans l’arrière-garde lensoise. En 13 matches professionnels, le défenseur central affiche un bilan presque irréel : 12 victoires, une seule fausse note à Marseille, et une constance qui force le respect. Contre Rennes (3-1), il a livré une prestation de patron, mêlant autorité, sérénité et lecture du jeu.

Cette montée en puissance n’a rien d’un hasard. À La Gaillette, le staff observe depuis longtemps un joueur en avance sur son âge, capable d’anticiper plus vite que les autres. Ganiou ne défend pas, il gouverne. Une nuance qui, sur le marché des transferts, se paie comptant.

Mercato RC Lens : Pierre Ménès annonce un transfert à plus de 70 M€

L’analyse de Pierre Ménès n’a fait qu’amplifier l’onde de choc. Comparant Ganiou à Jérémy Jacquet, récemment vendu 72 M€ par le Stade Rennais à Liverpool, le consultant estime que Lens possède un actif au moins équivalent, sinon supérieur. « Lens a mis pas mal de fric au coffre avec Ganiou », lâche-t-il, lucide.

Dans un football où les défenseurs centraux d’élite sont devenus rares, le Racing Club de Lens se retrouve en position de force. Vendre cher, très cher, n’est plus une utopie mais une stratégie assumée, déjà validée avec Khusanov et ses 40 M€ partis à Manchester City.

Le RCL expert du jackpot défensif

Depuis quelques saisons, le Racing s’est forgé une réputation : détecter, former et valoriser ses défenseurs. Ganiou s’inscrit parfaitement dans cette lignée. La question n’est plus si Lens touchera le jackpot, mais quand. Reste un souhait partagé par tout Bollaert : voir Ismaëlo Ganiou grandir encore un peu sous le maillot Sang et Or. Car si l’avenir s’écrit en millions, le présent, lui, se savoure sur la pelouse.

