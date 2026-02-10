Mercato OL : 20M€ ! Une grosse vente se prépare à Lyon

Révélation inattendue de la saison à l’OL, Tyler Morton pourrait prochainement faire ses valises. Le club des Gones, lucide et ambitieux, sait que le mercato d’été prochain pourrait être agité autour de son milieu anglais.

Tyler Morton, le pari gagnant de Lyon

Arrivé sur la pointe des pieds l’été dernier, Tyler Morton s’est imposé avec l’assurance des évidences tardives. En manque de temps de jeu à Liverpool, le milieu anglais a trouvé à Lyon bien plus qu’un refuge : un terrain d’expression. Sous les ordres de Paulo Fonseca, le joueur de 23 ans est devenu un élément essentiel, alignant les minutes et les performances avec une régularité métronomique.

Sa science du placement, sa qualité de passe et son calme so british ont métamorphosé l’entrejeu lyonnais. Dans une équipe lancée à pleine vitesse, Morton symbolise cette renaissance collective, portée par une série impressionnante de douze victoires consécutives en Ligue 1. À Lyon, on ne parle plus d’adaptation, mais d’évidence.

Mercato OL : La Premier League à l’affût de Morton

Forcément, une telle ascension ne passe pas inaperçue. De l’autre côté de la Manche, les recruteurs ont ressorti les dossiers. Newcastle aurait fait de Morton une priorité estivale, selon Team Talk. Crystal Palace et Nottingham Forest surveillent également la situation, prêts à bondir au moindre signal.

Conscient de la valeur marchande de son joueur, l’Olympique Lyonnais ne bradera pas son joyau. Le club rhodanien aurait fixé la barre à 20 millions d’euros, soit presque le double de l’investissement initial. Une somme raisonnable pour un milieu déjà aguerri au très haut niveau.

Entre rêve européen et logique économique

Le dilemme est clair. Morton rêve de Ligue des champions, une compétition que Lyon peut lui offrir dès la saison prochaine, tant la dynamique actuelle impressionne. Sportivement, Lyon a des arguments solides pour convaincre. Mais dans un contexte économique exigeant, une telle vente représenterait une respiration bienvenue. À Lyon, on avance avec lucidité : retenir Morton ou le céder au sommet de sa valeur. L’été dira si le cœur l’emporte sur la raison.

