OM : De Zerbi plus que jamais proche d’un départ ?

Après une succession de revers cuisants, l’OM vacille. Roberto De Zerbi, au cœur de la tempête, pourrait même envisager de quitter le club phocéen.

OM : Une saison d’espoir qui vire au cauchemar

Il y a encore quelques mois, l’OM semblait prêt à faire trembler la Ligue 1 et espérer un meilleur parcours en Europe. Les supporters parlaient d’ambitions européennes et d’un PSG enfin challengé. Aujourd’hui, la réalité est plus cruelle. Marseille pointe à la quatrième place, à douze points du leader parisien, et a déjà dit adieu à la Ligue des champions.

La saison a donc commencé dans l’euphorie et pourrait bien finir en tourment. La direction, les joueurs et les supporters sont sur le qui-vive. L’espoir d’une révolution tactique avec Roberto De Zerbi s’amenuise, laissant place à un climat pesant au sein du club.

Une défaite historique face au PSG

Le coup de massue est venu dimanche soir. Pour le classique tant attendu, les Marseillais se déplaçaient au Parc des Princes. Résultat : un 5-0 sans appel. Ousmane Dembélé, auteur d’un doublé, Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee et un contre son camp de Facundo Medina ont anéanti les espoirs marseillais.

Ce revers monumental n’a fait qu’exacerber la morosité ambiante. Les observateurs et supporters s’interrogent désormais sur l’état d’esprit du vestiaire et sur la capacité de De Zerbi à redresser la barre.

Malaise dans le vestiaire : De Zerbi en ligne de mire

Selon RMC Sport, le malaise avec certains joueurs serait réel. Ces derniers ne comprendraient plus les choix et consignes de leur entraîneur, et son discours passionné perdrait de son effet. L’Italien aurait conscience de cette situation, « mais lui et les dirigeants se sentent désemparés, voire trahis ».

Face à cette impasse, Frank McCourt ne souhaite pas licencier son coach pour éviter une indemnité trop coûteuse. Toutefois, Roberto De Zerbi n’exclurait pas de démissionner, même sans indemnités, à condition que ses adjoints puissent partir avec un chèque. L’avenir marseillais s’annonce donc incertain, et chaque journée pourrait rapprocher le club d’une nouvelle ère… ou d’un nouveau chaos.

