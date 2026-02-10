OL : Fonseca se réjouit d’une bonne nouvelle avant Nice

Paulo Fonseca, entraineur de l’OL, se réjouit d’une excellente nouvelle avant le match contre l’OGC Nice, dimanche, au Groupama Stadium.

L’OL a enchaîné les matchs depuis janvier

L’OL a bouclé presqu’un mois à enchaîner les matchs en semaine et les week-ends. Entre le 18 janvier et le 2 février 2026, l’équipe de Paulo Fonseca a disputé 7 matchs, toutes compétitions confondues.

Un rythme épuisant qui a sans doute usé les Gones physiquement. Mais dès cette semaine, ils bénéficient de plus de jours de récupération, jusqu’en mars prochain.

OL : Plus de temps de récupération et de travail, Fonseca se réjouit

En effet l’Olympique Lyonnais jouera un match par semaine jusqu’à choc contre l’Olympique de Marseille, début mars. Ce qui réjouit évidemment l’entraîneur du club rhodanien. Son équipe aura plus de temps de récupération, et lui, pourra travailler et peaufiner sa stratégie sur une semaine.

Lisez aussi : Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Kang

À voir

PSG-OM : Scandale des tifos, une décision officielle tombe

« L’équipe est fatiguée en ce moment, mais nous avons maintenant trois semaines de suite sans match au milieu », a-t-il indiqué. « Ce sera très important pour la récupération des joueurs. Et pour bosser, parce qu’il est impossible de travailler depuis la reprise », a noté Paulo Fonseca, relativement aux matchs rapprochés, entre Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France, depuis le début de la deuxième phase de la saison.

Selon le coach de l’OL, « il a une liste de beaucoup de choses et plein de détails, sur lesquelles lui et ses joueurs doivent travailler, défensivement et offensivement », désormais. Pour rappel, Lyon affrontera le RC Strasbourg le 22 février, après Nice (15 février) et avant son déplacement à Marseille (1er mars).

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Endrick parti pour rester à Lyon ? Fin du suspense

Mercato OL : 20M€ ! Une grosse vente se prépare à Lyon

À voir

Coup de théâtre à l’ASSE : Un accord déjà compromis ?

OL : Le secret de l’incroyable série de Lyon dévoilé