Mercato OM : La piste numéro 1 pour remplacer De Zerbi !

Le soudain départ de Roberto De Zerbi oblige la direction de l’OM à chercher un nouvel entraîneur pour le remplacer. Et un nom figure en tête de liste : celui d’Habib Beye. .

L’annoncée est tombée comme un couperet dans la nuit de mardi à mercredi. Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille ont mis un terme à leur collaboration d’un commun accord. L’humiliation subie face au PSG (5-0) a visiblement scellé son sort. L’entraîneur italien semblait depuis plusieurs semaines avoir perdu la clé du vestiaire.

La décision de son départ a été prise lors d’une réunion de crise impliquant Pablo Longoria, Medhi Benatia et Frank McCourt. Le constat est sans appel. L’inconstance chronique de l’OM et son élimination brutale en Ligue des Champions ont épuisé le crédit de De Zerbi. La direction phocéens doit à présent trouver son successeur.

Elle n’a d’ailleurs pas attendu l’officialisation de son départ pour sonder le marché. Un nom se dégage déjà dans l’esprit des dirigeants de l’OM. Foot Mercato le confirme, Habib Beye est le grand favori pour succéder à De Zerbi. L’ancien capitaine olympien est libre de tout contrat suite à son récent limogeage de Rennes

D’autres options envisagées à Marseille

Habib Beye possède l’avantage de bien connaître l’Olympique de Marseille. Son bilan mitigé en Bretagne pèse cependant dans la balance. D’autres pistes prestigieuses sont évoquées, tels que Ruben Amorim, Laurent Blanc ou encore Christophe Galtier.

L’Olympique de Marseille devra vite trouver un nouvel entraîneur à trois jours du match contre trasbourg. Celui-ci devra être capable de sauver la fin de saison et de porter les espoirs en Coupe de France. L’OM est actuellement 4e de Ligue 1, avec trois points de retard sur l’Olympique Lyonnais dans la course à la qualification directe pour la C1.

