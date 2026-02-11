Mercato ASSE : Après Horneland, un entraîneur bientôt viré

L’ASSE apprend dans un communiqué officiel, la mise à pied de Sébastien Joseph, l’entraineur principal de l’équipe féminine professionnelle du club.

ASSE féminin : Sébastien Joseph mis à pied à titre conservatoire

En attendant son éventuel limogeage, l’entraineur de l’ASSE féminines a été mis à pied, à titre conservatoire, ce mercredi. Dans son communiqué, la direction du club stéphanois justifie sa décision, plus ou moins attendue, par « les déclarations de Sébastien Joseph envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue ».

Attaché à des valeurs qui lui sont chères dans le football et en dehors, la Direction de l’AS Saint-Étienne ne pouvait pas laisser passer les propos injurieux de son entraîneur envers l’arbitre du derby féminin perdu contre l’OL Lyonnes (4-0), dimanche dernier, à Lyon. « L’ASSE réaffirme son attachement à un football respectueux et sans haine », a-t-elle souligné.

ℹ️ https://t.co/9fJcqz30De pic.twitter.com/RXOIMfMgVe — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) February 11, 2026

Le coach des Stéphanoises aurait, selon L’Équipe, lâché ces mots : « Elle nous a n… cette sale p…, elle(s) nous n… (nt) tous les week-ends », avant de revenir s’excuser.

Tom Bouvier assure l’intérim sur le banc des Vertes

En attendant le probable licenciement de Sébastien Joseph, un nouveau coach assure l’intérim chez les Verts. « Dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire, les joueuses de l’équipe féminine professionnelle seront encadrées par Tom Bouvier, entraîneur adjoint depuis l’été dernier », a annoncé l’ASSE.

Pour rappel, Sébastien Joseph a été nommé en juin 2025. Son équipe est avant-dernière de l’Arkema Première Ligue et relégable, après 15 journées.

