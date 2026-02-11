Stade Rennais : Une grande décision est prise avant le PSG

La direction du Stade Rennais a tranché pour le poste d’entraîneur avant le choc face au PSG en Ligue 1.

Stade Rennais : Sébastien Tambouret sur le banc face au PSG

Le Stade Rennais se prépare pour la bataille. Après le limogeage du coach Habib Beye, le club breton attend de pied ferme le PSG ce vendredi. C’est Sébastien Tambouret, entraîneur de la réserve, qui devrait diriger l’équipe face à l’ogre parisien en attendant la finalisation du dossier Franck Haise.

Le Stade Rennais nage en eaux troubles ces dernières semaines. Habib Beye a été viré suite aux mauvais rendements. Les Rouge et Noir ont concédé quatre revers consécutifs. Le plus dur est l’élimination cuisante en Coupe de France face à l’OM (3-0). Le board rennais a alors tranché. Le Sénégalais a perdu son fauteuil.

Face à l’urgence du calendrier et à la réception du leader parisien pour la 22e journée de championnat, Rennes doit se réorganiser. Habib Beye a laissé sa place, temporairement, à Sébastien Tambouret. L’actuel technicien de l’équipe réserve (N3) dirigera, sauf retournement de situation, le groupe professionnel ce vendredi à 19h.

Dans l’ombre, les dirigeants bretons s’activent pour trouver un successeur permanent. Selon les informations de Ouest-France, le choix prioritaire se nomme Franck Haise. Libre depuis son départ de l’OGC Nice fin décembre, l’ancien coach de Racing Club de Lens pourrait revenir à la maison.

