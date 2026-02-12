Le Stade Rennais tient son nouveau coach, les détails du deal

Le Stade Rennais semble avoir trouvé le successeur de Habib Beye pour la suite de la saison : Franck Haise. Libre depuis son départ de l’OGC Nice, le technicien français s’apprête à reprendre les rênes du club breton pour un contrat jusqu’en juin 2027.

Le Stade Rennais fait de Franck Haise son premier choix

Le départ d’Habib Beye a ouvert la voie à un retour attendu au Stade Rennais. Franck Haise connaît déjà le club pour y avoir travaillé six ans après sa carrière de joueur. Cette expérience passée, combinée à son parcours réussi à Lens et à Nice, en fait un choix naturel pour redynamiser l’équipe actuellement 6e de Ligue 1.

L’ancien coach du RC Lens retrouve également Arnaud Pouille, qu’il a connu dans l’Artois, ainsi que plusieurs joueurs qu’il a déjà dirigés. Cette familiarité avec l’environnement rennais devrait faciliter son intégration et accélérer la mise en place de sa vision tactique.

Un contrat clair pour un projet ambitieux

Selon Canal +, Franck Haise a trouvé un accord avec le club sur un contrat de 18 mois, jusqu’en juin 2027. Si quelques détails restent à finaliser, l’essentiel est bouclé : Rennes tient son nouveau coach. Le club mise sur son expérience et sa capacité à transformer des équipes en performances constantes.

Le SRFC veut retrouver sa stabilité et continuer à se battre pour une place européenne. Avec Haise aux commandes, le club breton mise sur un technicien reconnu, capable de conjuguer rigueur tactique et gestion humaine, deux qualités qui ont fait sa réputation en Ligue 1.

Le retour d’une idylle rennaise

Ce retour à Rennes n’a rien d’anodin. Franck Haise a été formateur au centre de formation du club, une période où il a affiné son approche et sa pédagogie. Devenu numéro un confirmé, il revient désormais pour diriger l’équipe première, avec la promesse de mêler rigueur et audace.

Retrouver des visages connus, comme Brice Samba ou Przemyslaw Frankowski, facilitera sa mission. Le Stade Rennais, avec son public exigeant et passionné, attend désormais des résultats tangibles. Haise, lui, arrive avec une mission claire : faire de Rennes une équipe ambitieuse, compétitive et reconnue sur la scène nationale.

