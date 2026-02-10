Ça chauffe à l’OM : Balerdi en danger, décision imminente !

Après la débâche à Paris, la colère monte d’un cran à l’OM. Au point où le capitaine Leonardo Balerdi se retrouve sous la menace d’une lourde sanction.

L’atmosphère est très tendue à l’Olympique de Marseille. La raison ? L’équipe de Roberto De Zerbi a livré une piètre prestation dimanche soir face au PSG. Les deux premiers Classiques de la saison laissaient entrevoir un OM conquérant face à son rival parisien. Mais ce troisième acte s’est transformé en naufrage collectif.

Les Olympiens ont sombré au Parc des princes, s’inclinant sur le score de 5 buts à 0. Cette déroute a cruellement exposé les failles de la défense de l’OM. Leonardo Balerdi se retrouve notamment dans l’œil du cyclone. Le capitaine argentin, à l’image de son équipe, a sombré face à la vélocité des Parisiens.

Il a été fautif sur trois des buts encaissés. Cette passivité de Leonardo Balerdi ne passe plus auprès des fans. Celui qui était censé incarner la grinta olympienne déçoit profondément. Et la réaction des tribunes a été immédiate et organisée.

Vers un retrait du brassard de capitaine

L’Equipe explique que les responsables des groupes de supporters se sont réunis lundi pour exiger des actes concrets avant la réception de Strasbourg samedi. Leur cible privilégiée dans ce naufrage : Leonardo Balerdi. Ils réclament que l’Argentin soit déchu de son rôle de capitaine, en raison de ses erreurs récurrentes.

La direction de l’OM devra trancher entre protéger son joueur ou céder à la vindicte populaire. Le doute règne, surtout l’entraîneur De Zerbi n’est plus certain de conserver son poste. Le temps presse, des choix forts sont attendus dans les jours à venir à Marseille.

