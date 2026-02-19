Mercato OM : Après Habib Beye, une autre légende arrive ?

C’est officiel ! Habib Beye est le nouvel entraîneur de l’OM. Et de nombreux supporters attendent désormais le retour d’un ancien prince du Vélodrome dans son staff.

OM : Samir Nasri réclamé dans le staff de Habib Beye

Le souhait ardent de Habib Beye est enfin exaucé ! L’entraîneur sénégalais a officiellement pris les rênes de l’équipe phocéenne. Il a signé un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM. Sa nomination est l’œuvre de Medhi Benatia. Le directeur de football a désormais les pleins pouvoirs sur le secteur sportif.

Son influence grandissante pousse même le président Pablo Longoria vers la porte de sortie. Habib Beye, de son côté, savoure ce retour aux sources. Même si son retour à l’OM ne fait pas l’unanimité. L’expérience mitigée du coach de 48 ans au Stade Rennais, marquée par des tensions de vestiaire, inquiète une partie des supporters.

À voir

Mercato OM : Arnaud Pouille attaque Habib Beye

Lire aussi : Mercato OM : Arnaud Pouille attaque Habib Beye

Surtout que l’OM vise un titre en Coupe de France en cette seconde partie de saison et une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. La pression sera donc énorme pour Habib Beye, dont le CV est encore léger pour diriger un tel paquebot. C’est pourquoi certains supporters réclament l’intégration de Samir Nasri dans son staff.

Un simple fantasme des supporters

Ils voient en l’ancien Petit Prince du Vélodrome le complément idéal pour stabiliser l’environnement et épauler Habib Beye tactiquement. Certains sur X imaginent même un trio de choc avec Mamadou Niang. Il reste à savoir si la direction de l’OM partage cet avis. Le doute persiste sur un tel fantasme.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Benatia révèle pourquoi il a choisi Habib Beye !

OM : Après le coup Longoria, Marseille prend une décision

À voir

ASSE : Deux victoires et déjà des éloges sur Montanier

Coup de théâtre à l’OM : Départ anticipé de Pablo Longoria !